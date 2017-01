Gut 12 000 Besucher auf dem Eis

1 von 1 1 von 1

„Na, wie lief’s in dieser Saison?“ Ulfert Georgs strahlt bei der Frage: „Es ist das beste Jahr ever. Die Eisbahn wurde super angenommen.“ Georgs ist Organisator und Veranstalter der Eisbahnen in Eutin und Lütjenburg samt Punschbrunnen und Schwenkgrill – seit nunmehr sechs Jahren.

Die genaue Zahl der Besucher auf dem Eis kann er drei Tage vor Schluss nur grob schätzen – „12 000 mindestens“. Allein in den ersten drei Werktagen seien 400 Kinder zum Eislaufen während der Schulzeit gekommen. Eisstockschießen und die Eishockey-Zeiten seien im Nu ausgebucht gewesen „und regelmäßig ab 15 Uhr ist das Eis gut voll“, sagt Georgs. Woran liegt es? „Wir haben 520 Quadratmeter Eisfläche. Das ist die größte Eisfläche weit und breit, größer als Segeberg und Kiel und das spricht sich rum. Die Besucher kommen längst nicht nur aus Eutin, sondern auch aus Lübeck, Preetz und Oldenburg“, weiß Ulfert Georgs.

Das deutliche Plus an Eisfläche hat der Veranstalter durch den Verzicht auf das Raucherzelt gewonnen. „So konnten wir auch den übrigen Platz um die Bahn anders gestalten, der ganze Aufenthalt hier wird jetzt für die Besucher entspannter.“ Die Eisfläche ist von allen Seiten offen erreichbar. Wer die Schlittschuhe schnüren will, kann das jetzt an Bierbankreihen machen, an denen Eltern ihren Punsch trinken und den Kindern beim Laufen zusehen können, so Georgs. Das sei deutlich entspannter als vorher, wo er einen extra Bereich fürs Umkleiden abgegrenzt habe. „Das Schöne ist auch, das Brauhaus-Chef Marcus Gutzeit sein Gebäude zum Pfefferkuchenhaus gemacht hat. Das trägt zur besonderen Atmosphäre bei.“ Ginge es nach Georgs, würde er in der nächsten Saison gern noch eine Woche dranhängen, da die Adventszeit deutlich kürzer sein wird als 2015. „Da will ich mal mit dem Bürgermeister reden.“ Der zeigte sich in seiner Mittagspause an der Eisbahn offen: „Ich selbst war in diesem Jahr leider viel zu selten auf dem Eis, aber es ist toll zu sehen, dass hier immer etwas los ist und die Eisbahn sowie das drumrum tragen deutlich zur Belebung der Stadt im Winter bei“, sagte Bürgermeister Carsten Behnk. Letztlich müsse das mit allen Beteiligten – also auch den Marktbeschickern – abgestimmt werden. Aber es sei eine wunderbare Sache für Eutin.

„Echt cool“ finden es auch Mia (9), Fabian und seine Zwillingsschwester Fiona (7) in Eutin Eislaufen zu gehen. Sie kamen gestern mit ihrem Besuch aus Bayern von Dersau – „wir laufen seit zwei Jahren hier“, sagt Mia. Und die Größe der Eisbahn sei „völlig okay“, versichern die Besucher aus Bayern, die Zuhause sonst im Eishockey-Stadion laufen gehen. „Die Atmosphäre ist schön.“

Für den letzten Eisbahn-Tag hat sich Ulfert Georgs etwas einfallen lassen: „Wir machen von 12 bis 18 Uhr Eis-Disco mit zwei DJ's." Eine Stunde später soll der Abbau beginnen.





Öffnungszeiten der Eisbahn: 11-bis 8 Uhr, Sonntag: 12 bis 18 Uhr. Preise: Leihschuhe 2,50 Euro, Erwachsene 3, Kinder 2,50 Euro pro Stunde.

von Constanze Emde

erstellt am 06.Jan.2017 | 00:51 Uhr

