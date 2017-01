Gusseiserne Fenster müssen weichen

vergrößern 1 von 3 1 von 3





Derzeit herrschen zwar oft frostige Temperaturen, die Malenter Gemeindewerke hält das aber nicht davon ab, ihren Unternehmenssitz in der Neversfelder Straße weiter zu sanieren. Nachbarn ist bereits aufgefallen, dass im Anbau zum Schulparkplatz hin sowohl an der Seite zur Straße als auch an der Firstseite mehrere Fenster zugemauert wurden. „Wir bringen Sozialraum und Lager auf einen modernen Stand, außerdem schaffen wir ein Sitzungszimmer und einen Büroraum“, erläutert Werkleiter Olaf Bennühr. Im Rahmen des Umbaus werde das Gebäude auch den gesetzlichen Vorgaben entsprechend energetisch saniert.

Der damit verbundene äußere Wandel stößt allerdings nicht bei jedem auf Zustimmung. „Wir sind entsetzt“, erklärt Hans-Peter Blunk, der mit seiner Frau Anke einige Häuser weiter in der Krüger-Kate wohnt. Das Ehepaar kritisiert vor allem, dass die großzügigen, vielfach unterteilten, gusseisernen Fenster nun größtenteils zugemauert worden seien. „Das war so schön restauriert“, bedauert Blunk und spricht von einer „Verschandelung“.

Werkleiter Olaf Bennühr und sein Wassermeister Dieter Path weisen allerdings darauf hin, dass die alten Fenster zu großen Teilen schon kräftig vom Zahn der Zeit angenagt gewesen seien. Teilweise seien die Rahmen gebrochen gewesen oder auch die Fensterangeln. Um die Energiesparvorgaben einzuhalten und gleichzeitig das alte Erscheinungsbild zu erhalten, wären teure Einzelanfertigungen nötig gewesen, erklärt Bennühr. Die Gemeindewerke seien aber im Sinne der Gebührenzahler dazu angehalten, wirtschaftlich zu sanieren, betont er.

Bennühr ist außerdem davon überzeugt, dass die Gestaltung des Gebäudes durchaus ansprechend sein werde, wenn es fertig saniert sei. Denn das verbleibende Fenster im Erdgeschoss soll dann genau so gestaltet werden, wie es bei den Fenstern im rechten Gebäudeteil bereits der Fall sei. „Dann entsteht ein einheitliches Bild.“

Die Modernisierung ist aus Sicht der Gemeindewerke dringend nötig. „Die Fenster im Sozialraum sind im Winter trotz Heizung von innen zugefroren“, berichtet Path. Mit der künftigen Isolierverglasung werde dieses Problem gelöst. Im Bereich des Lagers seien die Fenster zugemauert worden, weil dort ein neues Regalsystem Einzug erhalte. „Die zahlreichen Fenster hätten uns sonst viel Stellfläche gekostet.“

Das Haus der Gemeindewerke habe früher als Stallgebäude gedient, erklärt Bennühr. Es entspreche schon lange nicht mehr dem ursprünglichen Erscheinungsbild und stehe nicht unter Denkmalschutz. Auch deshalb sei für die aktuellen Arbeiten keine Genehmigung erforderlich. Für die nun laufende Sanierung sei im aktuellen Wirtschaftsplan der Gemeindewerke ein niedriger fünfstelliger Betrag vorgesehen. Ob die Umbauten schließlich ein harmonisches Ganzes ergeben werden, davon soll sich voraussichtlich zu Beginn des Frühjahrs jeder selbst ein Bild machen können. Dann soll die Sanierung abgeschlossen sein – einschließlich eines neuen Anstrichs.

