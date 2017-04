Günther mit Brockmann auf Tour in Eutin

vergrößern 1 von 1 Foto: Kuhr 1 von 1

Überraschender Besuch in Eutin: CDU-Spitzenkandidat Daniel Günther (Mitte) war gestern gemeinsam mit dem CDU-Landtagskandidaten Tim Brockmann (links) in der Innenstadt unterwegs. Dabei stießen die beiden Politiker auf eine Gruppe junger Weber-Schüler, die voller Freude und zugleich Überzeugung über ihr Schulsystem G9 berichteten. Das stimmte die Chemie sofort. Für Daniel Günther und Tim Brockmann war das natürlich Wasser auf ihre Mühlen, denn die CDU will nach ihren Worten landesweit nur das G9-System an den Gymnasien einführen.

von Michael Kuhr

erstellt am 24.Apr.2017 | 12:53 Uhr