Malente : Große Hilfsbereitschaft nach Feuer

Das ganze Ausmaß des verheerenden Feuers in der Malenter Paulstraße zeigte sich erst im Hellen. Eine Familie mit zwei Kindern (4 und 8) musste in der Nacht zu Samstag mit ansehen, wie ihr Zuhause durch die Flammen zerstört wurde.

21.14 Uhr erreichte die Leitstelle die Alarmierung: Großbrand in der Paulstraße. Nachbarn hatten da längst einen Knall gehört. Als die Wehren aus Malente und Kreuzfeld kurze Zeit später eintrafen, brannte der Anbau, die Flammen griffen auf das Carport über, berichtete Einsatzleiter Andree Bendrich. Die gute Nachricht: Die Familie war da bereits aus dem Haus, konnte das Auto sogar noch aus dem Carport retten. Doch die Hoffnung, das Haus könnte nach den Löscharbeiten noch bewohnbar sein, zerstörte die Meldung der Atemschutzgeräteträger aus dem ersten Stock etwa eine halbe Stunde später: „Wir haben Feuer im Dachstuhl.“ Vom Schuppenähnlichen Anbau an den Carport war da bereits nur noch ein verrußtes Wellblechdach und ein verkohlter Außenpfosten erkennbar. „Teile der Dämmschicht am Haus sind regelrecht weggeschmolzen. Man kann sich das dann wie ein Kamineffekt vorstellen, der Flammen den Weg unters Dach bahnt“, so Bendrich. Von der Drehleiter entfernten zwei Einsatzkräfte Stück für Stück die Dachziegeln. Die entgegenschlagenden Flammen wurden von oben und unten gelöscht. Gleichzeitig arbeiteten Atemschutzgerätetrupps im Inneren des Hauses, Löschversuche scheiterten aber wegen der starken Rauchentwicklung. Insgesamt waren 50 Einsatzkräfte vor Ort mit dem Löschen der Flammen beschäftigt.

Die Nachbarin gegenüber hatte die Familie aufgenommen, andere kochten Kaffee und Tee für die Einsatzkräfte zum Aufwärmen.

Bürgermeisterin Tanja Rönck eilte zur Einsatzstelle, sprach mit der Familie und half Spenderanfragen per Facebook auf ihrer Seite und mit der Veröffentlichung der Telefonnummer der Familie beim Neujahrsempfang am Tag nach dem Brand zu koordinieren. Ihr großer Dank galt der Feuerwehr, die ob des Einsatzes bis nach Mitternacht beim Empfang geringer vertreten war als üblich: „Gestern habe ich gemerkt, was es bedeutet als Bürgermeisterin auch Chefin der Feuerwehr zu sein. Ich bin sehr stolz auf euch.“ Ebenso lobte Rönck das unkomplizierte Helfen der Malenter. So übernahmen nicht nur Nachbarn die Versorgung der Helfer, sondern Rönck organisierte nach 23 Uhr noch Würtschen aus dem nahen Discounter.

Wie ist es zu dem Brand gekommen? Die Kripo war noch in der Nacht vor Ort, Sachverständige sollen bereits eine erste Begutachtung gemacht haben. Fakt ist: Das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Ob nach dem Abtragen des Dachgeschosses auf den Grundmauern wieder etwas aufgebaut werden kann, müssen Statiker beurteilen. Nachbarn haben einen lauten Knall gehört. Eine Propangasflasche soll explodiert sein. Nach ersten Informationen soll im Anbau etwas zubereitet worden sein oder sich eine selbstgebaute Ofenkonstruktion befunden haben. Ob das Auslöser der Flammen war, wird ermittelt.

Was wird jetzt gebraucht? „Wir haben nichts mehr. Ich konnte lediglich meine Handtasche mit ein paar Papieren mitnehmen“, sagt die zweifache Mutter. Kurz nach Bekanntwerden des Feuers in den sozialen Medien brach eine Welle der Hilfsbereitschaft los. Wer spenden möchte, wendet sich direkt an die Familie, um zu erfahren, was noch gebraucht wird: 01520 2069514.







Das wird gebraucht: Mädchenkleidung Gr. 110/116, Schuhe 28, Junge Gr. 134/140, Schuhe Gr. 36; Mutter Gr. 40/42, Schuhe 37; Vater Gr. XXL o. 56plus, Schuhe 44 sowie Spielsachen (außer Kuscheltiere, da sind schon viele zum Trösten gekommen).

von Constanze Emde

erstellt am 09.Jan.2017 | 00:12 Uhr

