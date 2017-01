Griebel-Vinzier: Claus-Henning Prüß neuer Wehrführer

1 von 1 Foto: Dob 1 von 1

Über ein dreiviertel Jahr führte Claus-Henning Prüß die Freiwillige Feuerwehr Griebel-Vinzier als Stellvertreter kommissarisch. Marcel Kröger hatte nach einem Jahr als Wehrführer das Amt im März 2016 aus beruflichen Gründen niedergelegt. Am Sonnabend stimmten alle 21 Kameraden für Prüß an der Spitze der Wehr. Offen blieb indes der Posten des Stellvertreters. Ein Zustand, den Ehrengemeindewehrführer Arthur Ahrens nicht gutheißen konnte: „Warum habt ihr es nicht auf die Reihe bekommen einen Stellvertreter zu wählen? Ihr könnt Henning nicht alleine stehen lassen.“

Der bedankte sich unterdessen für die Unterstützung der Kameraden im zurückliegenden Jahr, in dem auch die kameradschaftliche Krise innerhalb der Wehr bewältigt wurde. „Wir haben uns wiedergefunden und sind auf einem guten Weg in die Zukunft“, stellte Henning den 29 Aktiven und elf Kameraden der Ehrenabteilung ein positives Zeugnis aus. Auch Gemeindewehrführer Martin Stahl fand lobende Worte zur Krisenbewältigung: „Schnell wurde von einer Pflichtwehr gesprochen. Dass es dazu nicht gekommen ist, ist auch Eurem Engagement zu verdanken.“ Kreiswehrführer Thorsten Plath sprach der Wehr seine Anerkennung aus. Aus der Krise mit einem neuen Wehrführer und zwei neuen Mitgliedern hervorzugehen, sei eine echte Leistung für eine „ehrenamtlich kameradschaftliche Truppe“ wie der Feuerwehr. Damit schaffe sie auch einen Ort der Sicherheit in unruhigen Zeiten. Nach ihren Neujahrswünschen wandte sich Bürgermeisterin Regina Voß (SPD) an Prüß: „Danke, dass Du eine Stufe höher gestiegen bist.“ Eutins Gemeindewehrführer Heino Kreutzfeldt scherzte: „Es macht den Anschein, sie haben Dich ins kalte Wasser gestoßen. Aber Wasser ist ja unser Metier.“

Weitere Veränderungen im Wehrvorstand gibt es auf den Posten des Gerätewartes und des Sicherheitsbeauftragten. Nachdem Jörg Kröger sich nicht wieder um das Amt bewarb, wählten die Kameraden Stefan Prüß zu seinem Nachfolger. In der Chronik der Wehr wird Kröger seit 1982 als Gerätewart geführt. Neuer Sicherheitsbeauftragter wurde ebenfalls einstimmig Julian Wilken. Marina Kröger wurde als Kassenwartin wiedergewählt. Die Aufnahme der beiden Anwärter Benjamin Kyburz und Andre Miehe in die Wehr erfolgte einstimmig. Andre Miehe erhielt die Schulterstücke als Feuerwehrmann. Florian Dunker wurde von Gemeindewehrführer Stahl zum Oberfeuerwehrmann befördert. Zuvor hatte Prüß Ehrengemeindewehrführer Dieter Fischer in die Ehrenabteilung der Wehr überstellt. Karin Denker-Gosch wird die gleiche Ehre zu Teil, sie nahm an der Versammlung jedoch nicht Teil. Ebenfalls abwesend waren Rena Rickers und Beate Grindemann, die die Bandschnalle für 30 Jahre Mitgliedschaft erhalten sollten, sowie Marcel Kröger der 20 Jahre aktiv ist. Zusammen mit dem neuen Wehrführer Claus-Henning Prüß erhielten die Kameraden Florian Dunker, Kristhof Prüß und Stefan Prüß die Bandschnalle für zehnjährige Mitgliedschaft. 2016 verzeichnete die Wehr Griebel-Vinzier zehn Einsätze. Neben zwei Sicherheitswachen teilten sich diese in Löscheinsätze und Technische Hilfeleistungen auf.