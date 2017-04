Grebin : Grebiner pflanzen Trauerweide

vergrößern 1 von 1 Foto: Röhlk 1 von 1

Eine frisch gepflanzte Trauerweide steht seit Donnerstag an der Badestelle am Schluensee in Grebin. Gespendet hat den Baum der Plöner Garten- und Landschaftsbaubetrieb von Nils Smid.

Mehrere Schaulustige, darunter auch einige der über 100 Grebiner, die dort vor wenigen Wochen gegen die Fällung der alten Weide protestiert hatten, schauten am Donnerstag zu, wie Auszubildende Charlotte Smid und die Mitarbeiter Hartmut Boll und Eugen Conrad den Baum mit tatkräftiger Unterstützung des neuen Bürgermeisters Klaus Pentzlin im Erdreich versenkten. Die Trauerweide ist etwa zehn bis zwölf Jahre alt und werde schnell wachsen, zeigte sich Pentzlin zuversichtlich. Wie der OHA ausführlich berichtete, hatte sein Amtsvorgänger Jochen Usinger die alte Weide fällen lassen, offenbar ohne sich vorher mit Grebiner Gemeindevertretern und Unterer Naturschutzbehörde (UNB) beim Kreis Plön abzustimmen. Die Welle der Empörung schlug hoch, Usinger trat zurück. Nach Pentzlins Worten werde man noch weitere Ausgleichsbäume pflanzen, aber keine Weiden und nicht an der Badestelle. Er geht davon aus, dass die UNB, die mit dem Vorfall befasst ist, dies zur Auflage machen wird.





von Michael Kuhr

erstellt am 13.Apr.2017 | 11:53 Uhr