Gottesdienst mit Star aus Chile

Der Auftritt des chilenischen Tenors Giancarlo Monsalve Leyton, der bereits in vielen großen Opernhäusern gesungen hat, ist Höhepunkt eines Familiengottesdienstes der Leuchtfeuer-Gemeinde an Heiligabend ab 15 Uhr in ihren Räumen (Friedrichstraße 10c). Es soll in kreativer und moderner Weise der Geburt Christi gedacht werden, alle Eutiner unabhängig von Religions- oder Kirchenzugehörigkeit sind willkommen. Gezeigt wird außerdem ein selbstproduzierter Weihnachtsfilm von Kindern.



Gottesdienst auf Plattdeutsch



Ein Gottesdienst auf Platt findet am Ersten Weihnachtstag, 25. Dezember, ab 10 Uhr in der St.-Laurentius-Kirche statt. Anne und Fritz Vehres von der Kulturscheune Süsel und Pastor Matthias Hieber werden aus den neuen plattdeutschen Gesangsbüchern gemeinsam mit der Gemeinde Lieder singen und die Texte von Weihnachten in plattdeutscher Sprache zum Klingen bringen.

Geänderte Arztzeiten



Für die Allgemeinärztliche Anlaufpraxis in der Eutiner Sana-Klinik gelten aufgrund der Feiertage geänderte Öffnungszeiten: Die Praxis ist am 24. Dezember von 10 bis 12 Uhr und 17 bis 19 Uhr, am 25. und 26. Dezember von 10 bis 13 Uhr und 17 bis 21 Uhr sowie am 1. Januar von 10 bis 13 und 17 bis 21 Uhr geöffnet.

von Achim Krauskopf

erstellt am 21.Dez.2016 | 17:37 Uhr

