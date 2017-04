Glastür zertrümmert

vergrößern 1 von 1 Foto: oha 1 von 1

Erheblichen Schaden richteten Unbekannte in der Nacht zum Dienstag in der Malenter Bahnhofstraße beim Modefachgeschäft „Basti Bauer“ an: Um 2.02 Uhr schlug die Alarmanlage an, weil die gläserne Eingangstür zertrümmert wurde (Foto). Sebastian Bauer vermutet, dass die Täter durch die Alarmanlage in die Flucht geschlagen wurden, außer einem Türgriff nahmen sie nichts mit. Den Schaden schätzt der Kaufmann auf mehr als 2000 Euro. Wer zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen machte, sollte sie der Polizei in Malente (Telefon 04523/20178-0) oder einer anderen Dienststelle mitteilen.

von Achim Krauskopf

erstellt am 21.Apr.2017 | 11:09 Uhr