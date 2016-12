Wer sich für die Geschichte und Entwicklung des Hafens in Niendorf interessiert, sollte sich Montag, 2. Januar, nachmittags freihalten: Um 16 Uhr zeigt Ursula Neumann im Pavillon „Hafeninformation“ am Kai zeigt allen Interessierten eine Präsentation über die Historie des Niendorfer Hafens. Die Teilnahme ist kostenfrei und richtet sich woohl an Einwohner wie an Gäste. „Es sollen gerne auch Erinnerungen ausgetauscht und ein bisschen ,geklönt‘ werden“, heißt es in der Einladung.





von Achim Krauskopf

erstellt am 23.Dez.2016 | 13:33 Uhr