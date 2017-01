Gerd Schuberth Präsident des DRK Ostholstein

1 von 1 1 von 1

Gerd Schuberth, einst Bürgermeister in Bad Schwartau, ist am Sonnabend neuer Präsident des DRK-Kreisverbandes Ostholstein geworden. Er löst Henriette Gräfin Platen ab, die nach 20-jährigem Wirken nicht wieder kandidierte. Die Stellvertreter-Posten sind in Eutiner Hand: Wiedergewählt wurde Fritz von Korff. Für Ulrike Peschel aus Malente wurde Eutins Alt-Bürgermeister Klaus-Dieter Schulz gewählt. Schatzmeister ist Volker Clausen. Weitere Präsidiumsmitglieder sind Hans-Jürgen Clausen, Ingo Prill, Matthias Isicke-Vogelsang und Maha Bickel. Seite 3



von Michael Kuhr

erstellt am 28.Jan.2017 | 00:58 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen