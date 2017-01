Eutin : Gerd Schuberth neuer DRK-Präsident

vergrößern 1 von 3 Foto: Fotos (3): Kuhr 1 von 3





Führungswechsel beim DRK-Kreisverband Ostholstein am Sonnabend in des Schlossterrassen: Henriette Gräfin Platen-Hallermund hat die Präsidentschaft an Bad Schwartaus ehemaligen Bürgermeister Gerd Schuberth übergeben. Gräfin Platen wurde am Ende einer überwiegend nicht öffentlich geführten Jahresversammlung im Beisein des Präsidenten des DRK-Landesverbandes Schleswig-Holstein, Georg Gorrissen, zur Ehrenpräsidentin des DRK-Kreisverbandes Ostholstein ernannt.

Gräfin Platen wünschte Gerd Schuberth und seinem Präsidium Freude und Erfolg im Amt. Sie dankte allen Weggefährten für die begleitende Unterstützung. Leistungsdenken, Wettbewerbsfähigkeit und hohe Kompetenz seien gefragt. Das DRK müsse angesehen und kompetent, sein Erscheinungsbild gut sein. „Das DRK wird gebraucht“, sagte Gräfin Platen. Sie forderte die Mitglieder auf, die Werte hochzuhalten und sich untereinander einig zu sein.

Gerd Schuberth dankte Gräfin Platen. Sie habe dem DRK-Kreisverband Ostholstein Jahrzehnte lang ein Gesicht verliehen und die DRK-Familie fundiert geführt. Schuberth ernannte Gräfin Platen zur Ehrenpräsidentin des DRK-Kreisverbandes Ostholstein.

Zu den ersten Gratulanten gehörten Kreispräsident Ulrich Rüder und Landrat Reinhard Sager, der von einer „denkwürdigen, historischen Versammlung“ sprach. Der Kreis Ostholstein und das DRK hätten viele Berührungspunkte im Haupt- und im Ehrenamt. Reinhard Sager lobte eine außerordentlich gute Zusammenarbeit im Rettungsdienst und im Katastrophenschutz. Er dankte Gräfin Platen für ihr Wirken und ihr großes Engagement. Sie habe wie keine zweite im DRK gewirkt.

Eutins stellvertretende Bürgervorsteherin Margret Möller erklärte, dass die Stadt Eutin ohne die Hilfe des DRK nicht auskomme. Sie sprach damit auch auf die Landesgartenschau mit vielen Aktivitäten und der Unterstützung des DRK-Kreisverbandes Ostholstein an.

Für Georg Gorrissen, den Präsidenten des DRK-Landesverbandes, hinterlässt Gräfin Platen „gewaltige Spuren“ mit ihrer Art und Weise aber auch ihrem Denken. Sie habe einmal gesagt „ein Tropfen Hilfe ist mehr, als ein Ozean voller Sympathie“. Danach habe Gräfin Platen gewirkt, Beispiel für andere gegeben und ihr Verhalten geprägt. Gorrissen mahnte, dem Wandel mit neuen Ideen zu begegnen, um junge Menschen zu erreichen und für das DRK zu gewinnen. Junge Menschen seien bereit zur Mithilfe beim DRK. Sie müssten projektbezogen in die DRK-Arbeit integriert werden.

Der DRK-Kreisbereitschaftführer Ingo Schloer wurde für 40 Jahre ehrenamtliche Arbeit mit dem Treuedienstabzeichen in Gold ausgeichnet. Zu Vorstandsmitgliedern wurden Helga Behrens und Ingo Schloer als Vertreter der Bereitschaften sowie Heiko Hahn als Vertreter des Jugendrotkreuzes und Bernd Bormann als Vertreter der Sozialarbeit gewählt.

Die Wahlen fanden am Sonnabend in den Eutiner Schlossterrassen hinter verschlossenen Türen statt. Wie der OHA bereits berichtete, hatte sich das Präsidium entschieden, einen Großteil der Versammlung intern abzuhalten. Schwere Vorwürfe wurden Ende Oktober bei einer Tagung des Ehrenamtskreises des DRK-Kreisverbandes Ostholstein in Lütjenburg massiv formuliert: „Die Kontakte zwischen Hauptamt und Ehrenamt sind katastrophal. Informationen kommen zu spät, sind nicht korrekt oder bleiben ganz aus“, heißt es in einer dem OHA vorliegenden Niederschrift der Sitzung.

„Gehen Sie davon aus, dass der Posten des Vorstandesviel Zeit, Kraft, Können und Geschick erfordert“, sagte der hauptamtliche DRK-Vorstand Martin Broziat in seinem Bericht im internen Teil der Versammlung: „Es müssten auch Entscheidungen getroffen werden, die in der Umsetzung nicht immer angenehm sind.“ Es werde immer unterschiedliche Ansichten geben, wie man eine Aufgabe erfüllt. Damit müsse man leben. Es gehe nicht in erster Linie um eigene Interessen oder Befindlichkeiten, sondern um das DRK und dessen Ziele insgesamt.

Es sei nicht zielführend, wenn persönlich Unzufriedene eine negative Pressearbeit starteten. In keinem Unternehmen, in keiner Partei oder Amtsverwaltung würde man zulassen, das jeder anfange, nach eigenem Ermessen Pressearbeit zu machen.

Wie Martin Broziat und DRK-Justiziar Dr. Hans-Jürgen Clausen versicherten, habe es im internen Teil keine Diskussion um die interne DRK-Kritik gegeben. Georg Gorrissen meinte, das DRK müsse auch kontrovers diskutieren. Der neue Präsident Gerd Schuberth forderte eine faire Auseinandersetzung. „Internes muss aber auch intern behandelt werden“, meinte Schuberth und gab als Ziel aus, die interne Kommunikation und die Transpartenz des DRK-Kreisverbandes Ostholstein zu optimieren. Es gelte, die DRK-Familie weiter zu entwickeln. Schubert: „Wir wollen eine gute und solide Arbeit abliefern.“

Die DRK-Jahrestagung war offenbar so sehr nicht öffentlich, dass bei Eintritt der Ehrengäste – darunter Kreispräsident und Landrat – in den Garderobenbereich der Schlossterrassen gleich die schweren Vorhänge vor den Glastüren zum Versammlungsraum zugezogen wurden. Denn es gab offensichtlich zeitliche Probleme. Gegen 17.32 Uhr waren gerade die Wahlen erledigt und es standen noch acht Punkte auf der Tagesordnung bis die Gäste Einlass bekommen sollten. Die Gäste mussten über eine halbe Stunde warten bis nach einer Nachfrage des Landrates wegen seines eigenen abendlichen Zeitmanagements bei den Damen am Eingang für Klarheit sorgte und die Versammlung öffentlich gemacht wurde. Die Situation sorgte noch im Garderobenbereich für reichlich Kopfschütteln bei Kreispräsident Ulrich Rüder und Landrat Reinhard Sager. „Das war kein gutes Timing, wir sind lernfähig“, räumte der DRK-Justiziar Hans-Jürgen Clausen ein.





von Michael Kuhr

erstellt am 28.Jan.2017 | 00:28 Uhr