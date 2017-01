„Gemeinsam Kiel gestalten“: 100 000 Euro aus dem neuen Fonds

Erstmalig hatte die Stadt im vergangenen Jahr 50 000 Euro aus dem Fonds „Gemeinsam Kiel gestalten“ ausgeschüttet. Kiel möchte auf diese Weise helfen, Ideen der Bürger zur Verbesserung der Situation in ihren Stadtteilen zu realisieren. Gefördert werden sollen Projekte, die eine nachhaltige Aufwertung des Stadtteils, eine Stärkung der nachbarschaftlichen Zusammenarbeit und ein sicheres Zusammenleben zum Ziel haben.

In den Genuss kamen im abgelaufenen Jahr etwa das Projekt „Popshop Kiel“ von Nikola Nölle, „ResilienzReaktor“ von Arge3A oder die niederdeutsche Sprachförderung „Wi snackt platt – Erneuerung der Bühne“ der Rönner Beliebung von 1773. Auch das „Zusammenwachsen – Interkultureller Garten Kiel“ von der Zentralen Bildungs- und Beratungsstelle für Migrantinnen und Migranten in Schleswig-Holstein (ZBBS), die „Maskentheaterproduktion Stair-Stories“ von Dramatik & Co, Freiem Theater und dem Schads Ensemble sowie das Projekt „Skate-Anlage Mettenhof – Ein Container für Jugendliche“ vom Christlichen Vereins zur Förderung sozialer Initiativen in Kiel durften sich über Preisgelder zwischen 2500 und 16 000 Euro freuen.

Auch für das laufende Jahr wird die Unterstützung lokaler Initiativen fortgesetzt, diesmal stehen sogar Fördergelder in Höhe von 100 000 Euro zur Verfügung. Anträge können im Amt für Kultur und Weiterbildung im Kieler Rathaus eingereicht werden. Rückfragen an Rainer Pasternak (0431 / 901 - 30 10, E-Mail: rainer. pasternak@kiel.de) und Pia Behnke (0431/ 901 - 52 29, E-Mail: gemeinsam.kiel.gestalten@kiel. de).





von Udo Carstens

erstellt am 03.Jan.2017 | 16:35 Uhr

