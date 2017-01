Gemeinnützige Vereine zahlen künftig fürs Konto

Die Information schickte die Sparkasse Holstein im November raus – doch offensichtlich haben längst nicht alle Vereine das Schreiben zu Ende gelesen: Vom 1. Februar an werden demnach für gemeinnützige Vereine Kontoführungsgebühren fällig – sogar im Onlinebereich.

Die Sparkasse Holstein begründet das auf Nachfrage mit dem aktuellen Niedrigzins: „Früher standen den Instituten die Guthaben auf den Konten zur Verfügung, um daraus Zinserträge zu generieren. Damit konnten die Kosten für den Zahlungsverkehr größtenteils getragen werden. In der derzeitigen Zinssituation ist dies aber nicht mehr möglich. Für alle Buchungen – auch im elektronischen Zahlungsverkehr – fallen Technikkosten an.“ Um die Vereine weiter zu unterstützen, berechnet ihnen die Sparkasse die Hälfte der Gebühren vergleichbarer geschäftlicher Konten. Der Grundpreis beginne demnach bei rund vier Euro, hinzu kommen etwa Kosten für Buchungen. Die Volksbank in Eutin beobachtet die Kreditinstitute sehr genau in der Stadt, erhebt derzeit aber noch keine Gebühren für gemeinnützige Vereine. „Ob das in einem Jahr noch so ist, kann ich aber nicht garantieren“, sagt Vertriebsleiter Dino Rosenbaum.

Andere Banken räumen gemeinnützigen Vereinen gar keine Vergünstigungen ein. Regina Lowartz vom Kundendienst der Deutschen Bank: „Vereine werden wie Geschäftskunden behandelt und zahlen mindestens 8,90 Euro pro Monat Kontoführungsgebühren.“ Auch die Postbank mache keinen Unterschied zwischen Geschäftskunden und Vereinen, erklärt ein Mitarbeiter in der Neustädter Filiale auf Nachfrage des OHA. „In der Regel gelten für Vereine dieselben Kontomodelle wie für Geschäftskunden“, heißt es bei der Hypovereinsbank. „Im Einzelfall können aber auch Sonderlösungen für gemeinnützige Vereine geprüft werden.“

Matthias Thoms, Geschäftsführer des Kinderschutzbundes Eutin, bedauert die Entscheidung der Sparkasse Holstein – handle es sich beim vom Kinderschutzbund verwalteten Geld doch unter anderem um Spenden, die für Kinder und Jugendliche vorgesehen seien. „Allerdings haben wir die Sparkasse als fairen Partner schätzen gelernt“, sagte Thoms. „Darum gehen wir davon aus, dass bei einem Ende der Niedrigzinsphase die Sparkasse die Kontoführungsgebühren für gemeinnützige Unternehmen wieder abschafft oder absenkt.“ Auch die Eutiner Tafel ist Kunde der Sparkasse und der Volksbank. Tafel-Mitarbeiter Reinhard Brüser: „Wir freuen uns natürlich nicht darüber, aber das sind nicht die Summen, an denen die Tafel zugrunde gehen wird.“ Trotzdem werde man das Gespräch mit der Bank suchen. „Aber“, räumte Brüser ein, „man muss auch ehrlich sein: Die Sparkasse unterstützt Vereine ja auch auf anderen Wegen.“

von Constanze Emde

erstellt am 21.Jan.2017 | 00:38 Uhr

