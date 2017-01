Gemeinde sucht Ehrenamtliche für die Arbeit mit Flüchtlingen

Die Gemeinde Malente ist auf der Suche nach Ehrenamtlichen, die sich in der Flüchtlingsarbeit engagieren wollen. Ein wichtiger Teil der Integration finde in den Familien selbst statt, erklärte Bürgermeisterin Tanja Rönck. „Die ehrenamtlichen Betreuer helfen bei Behörden- und Ämtergängen, beim Übersetzen von Post und dem Verstehen unseres Systems und unserer Kultur.“

Für diese wichtige Arbeit suche die Gemeinde Bürger, die Lust hätten zu helfen. Der Zeitaufwand sei dabei ganz unterschiedlich. „Manchem Flüchtling reicht es durchaus, wenn er weiß, da hat jemand eine Stunde Zeit für mich. Andere Flüchtlinge brauchen mehr Betreuungszeit“, erklärte Rönck. Um die Abstimmung kümmere sich die Koordinatorin für Integration der Gemeinde Malente, Silke Schicke.

Auch der Bedarf an Sprachpaten wachse ständig. „Die neu erlernten deutschen Wörter sollen ausprobiert werden. Dies geht am besten mit jemandem, der Deutsch spricht und sich Zeit für eine Unterhaltung nimmt.“

Viele Familien hätten Kinder, die schulpflichtig seien und „Nachhilfe“ bräuchten. „Wir würden uns wünschen, für diese Aufgabe ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, auch gerne Jugendliche, begeistern zu können“, warb Rönck. Die Aufgaben seien so vielfältig wie die Menschen.

Mit einer Weihnachtsparty hatte sich die Gemeinde im Dezember bei den ehrenamtlichen Helfern für die geleistete Arbeit und die gute Zusammenarbeit bedankt, die sich aktuell in der Flüchtlingsarbeit engagieren. Eingeladen waren auch die Flüchtlinge, die in Malente leben. Eine syrische Band und ein DJ sorgten für die musikalische Unterhaltung.

Tanja Rönck zog ein positives Fazit der Flüchtlingsarbeit im vergangenen Jahr. „Es ist viel geleistet worden. Viele Schritte auf dem Weg zu mehr Integration und Akzeptanz wurden gegangen.“ So gebe es in Malente montags bis freitags täglich Deutschkurse, an denen jeder Flüchtling kostenlos teilnehmen könne und die von ehrenamtlichen Helfern angeboten würden. In den Sommerferien sei ein kleines Ferienprogramm auf die Beine gestellt worden, im Jahresverlauf habe es Koch- und Nähkurse und vieles mehr gegeben.

Informationen zum Ehrenamt in der Flüchtlingsarbeit gibt Silke Schicke, Koordinatorin für Integration der Gemeinde Malente, unter Telefon 04523/9920-44 oder persönlich im Rathaus (Zimmer 1 im Erdgeschoss).

von Bernd Schröder

erstellt am 04.Jan.2017 | 12:49 Uhr