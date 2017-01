Gegen Vogelgrippe doppelt gut gerüstet

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Mit einer zweiten Dekontaminationsschleuse wappnet sich der Kreis Plön für weitere Vogelgrippe-Fälle. Bei einer Übung nahmen Technisches Hilfswerk (THW) aus Plön und Preetz, Löschzug-Gefahrgut und Mitarbeiter der Kreisverwaltung am Sonnabend auf dem Gelände der alten Kreisfeuerwehrzentrale in Plön die Anlage in Betrieb. Dort wird sie gelagert.

„Das hat sehr gut geklappt und wir wissen jetzt, wie wir den Aufbau noch optimieren können“, zog THW-Zugführer Jesko Jachens am Ende Bilanz. Zwei Stunden dauere der Aufbau des Turms, die Desinfizierung eines Fahrzeugs nur wenige Minuten. Vorab hatten Kreisveterinär Dr. Michael Görgen, THW-Kreisbeauftragter Volker Sajak, Ordnungsamtsleiter Harald Koopmann und die Leitende Kreisverwaltungsdirektorin Dr. Yvonne-Maria Wiegner ein mögliches Szenario skizziert. „Bei einem Seuchenausbruch auf einem Gehöft wollen wir verhindern, dass Fahrzeuge den Erreger mit sich tragen und verbreiten“, erklärte Görgen. Daher müssten alle Fahrzeuge, die den Hof anfahren oder verlassen, durch die Schleuse. Rund 1700 Geflügelhaltungen gebe es im Kreis Plön, von ganz kleinen bis zu Betrieben mit 250 000 Legehennen, doch sei die Schleuse auch für andere Seuchen und alle Tierhaltungen einsetzbar.

Bei einer Meldung über vermehrtes Sterben nehme man Proben. Bestätigt sich der Fall, kommt das THW zum Einsatz, um so genannte Intermediate Bulk Container (IBC) mit je 1000 Liter Desinfektionsflüssigkeit und die Schleusenteile anzuliefern und aufzubauen. 42 seiner Mitarbeiter waren beim Testlauf vor Ort. Im Normalfall benötige man laut Jachens 18 Personen für den Aufbau und acht für den Betrieb der Schleuse und etwa drei Tage Verweildauer, bis ein Betrieb gereinigt sei. Die Schleuse kostete 2300 Euro. Das Material stellte der Kreis, darunter drei Pumpen, Schläuche und die Holzkonstruktion mit Teichfolie und Kunstrasen für den „Fußmatteneffekt“.

Die Desinfektion funktioniert wie in einer Autowaschanlage. THW-Mitarbeiter Björn Martinen demonstrierte im weißen Schutzanzug, wie nach einer Hochdruckreinigung mit Frischwasser Reifen und Unterboden desinfiziert werden. Der Sprühregen von oben und von der Seite erfolgt aus Düsen am Turm über dem Schleusenbecken.

Auch Klaus-Peter Plötz vom THW Eutin und Christian Schmidt (THW-Geschäftsstelle Lübeck) machten sich vor Ort ein Bild. „Wir schauen mal, ob wir bei den Kollegen etwas abgucken können und vielleicht nachsteuern müssen“, erzählte Plötz und, dass der Kreis Ostholstein bereits seit der von Rügen ausgehenden Vogelgrippe 2006 über eine Schleuse verfügt. Prävention sei wichtig, meinte auch Schmidt, damit es für den Fall X optimal laufe. Seit 2006 hat der Kreis Plön ebenfalls eine Dekontaminationsschleuse. „Wir wollen vorbereitet sein und haben gesehen, dass im Ernstfall eine Schleuse nicht ausreicht“, begründete Görgen. Im aktuellen Geflügelpestfall sei der Sperrbezirk Plön seit dem 13. Januar aufgehoben, bleibt aber bis 22. Januar Beobachtungsgebiet zehn Kilometer rund um die Plöner Seen. Bis dahin sollten Hunde und Katzen nicht frei herumlaufen. Auch danach bleibe das Aufstallungsgebot bestehen. „Das Vogelgrippevirus ist noch hier, nur die Vögel sterben nicht“, sagte Görgen. „Die Gefahr ist nicht vorbei.“



