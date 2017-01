Gegen Syrien ausgeschieden

Die deutsche Bundeswehr-Nationalmannschaft ist gestern bei der Militär-Weltmeisterschaft im Sultanat Oman im Viertelfinale gegen Syrien mit 1:2(1:1) Toren ausgeschieden. Dabei hatten die Fußballer von Trainer Olaf Bahne früh durch Andreas Dick per Handelfmeter das 1:0 erzielt (11.), wegen des Handspiels wurde ein syrischer Spieler mit der Roten Karte vom Platz gestellt. Die Syrer glichen noch vor der Pause aus (30.) und kamen in der ersten Minute der Nachspielzeit sogar zum Siegtreffer. Die Bundeswehrmannschaft war letztes im Turnier verbliebenes europäisches Team. Trotz des Ausscheidens ist der Einzug unter die besten acht Mannschaften der größte WM-Erfolg der Bundeswehrfußballer seit vielen Jahren. Bemerkenswert: Im Viertelfinale setzten die Trainer Olaf Bahne und Oliver Unsöld auf drei Spieler aus Schleswig-Holstein im 23 Mann starken Kader, in der Startaufstellung standen Torjäger Florian Stahl (Eutin 08), Patrick Piesker (TSV Travemünde) und Torhüter Sven Steingräber vom TSV Schilksee.

von Harald Klipp

erstellt am 24.Jan.2017 | 21:35 Uhr

