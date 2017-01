Geflügelpest: Noch keine Entwarnung

Die Lage in Sachen Geflügelpest hat sich im Norden noch nicht entspannt. Weiter gilt landesweit ein Aufstallungsgebot für alle Geflügelhalter. Darauf hat gestern der Kreis Ostholstein mit Nachdruck hingewiesen. „Vereinzelte Berichte über die Aufhebung von Beobachtungsgebieten haben offensichtlich zu Missverständnissen in weiten Teilen der Bevölkerung geführt,“ sagt Sprecherin Carina Leonhardt. Und das Umweltministerium meldete gestern Abend neue Geflügelpest-Fälle in den Kreisen Nordfriesland und Segeberg.

Im Kreis Ostholstein sei bislang der Erreger H5N8 nicht nachgewiesen worden, stellt Leonhardt fest. Das hätte zu Sperrbezirken mit mindestens drei Kilometer Radius um die Fundstelle geführt. Es gebe Beobachtungsgebiete, die aus Fundstellen in den Nachbarkreisen resultierten. Zurzeit seien noch die Städte Bad Schwartau und Eutin sowie die Gemeinden Bosau, Malente, Ratekau, Stockelsdorf und Timmendorfer Strand Beobachtungsgebiete „Sofern keine weiteren Fälle auftreten, werden diese Beobachtungsgebiete noch im Laufe dieses Monats aufgehoben,“ hieß es weiter.

Im Kreis Plön gibt es nach Auskunft des Kreises noch Sperrbezirke in 19 Gemeinden vor allem südlich von Plön. Die Frist der Sperrgebiete laufe aber langsam aus, die letzte Gemeinde werde am 13. Januar den Status Sperrbezirk verlieren. „Danach werden aus den Sperrbezirken wieder Beobachtungsgebiete, die nach weiteren neun Tagen dann wieder aufgehoben werden“, erklärt Kreissprecher Markus Laurenat. Die Aufhebung erfolgt aber nur, sofern keine neuen Fälle auftreten.

von Achim Krauskopf

erstellt am 03.Jan.2017 | 16:01 Uhr

