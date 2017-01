Gasherd setzt Küche in Brand

Schreck in der Mittagsstunde: Gestern gegen 12.30 Uhr brannte es in einer Wohnung an der Holtenauer Straße. Dabei zeigte sich auch, welch lebensrettende Bedeutung die Rauchwarnmelder besitzen. Denn das Piepen der Anlage in der dritten Etage eines Mehrfamilienhauses auf Höhe der Knorrstraße schreckte einen Anwohner auf, der wiederum umgehend die Feuerwehr alarmierte. Noch bevor die Berufsfeuerwehr den Einsatzort erreichte, unternahm der Nachbar einen ersten Löschversuch mit dem Feuerlöscher. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte hatte sich die Bewohnerin der Brandwohnung vor den Flammen und dem beißenden Qualm bereits ins Treppenhaus geflüchtet. Zwei Trupps der Feuerwehr gingen mit Atemschutzgeräten zur Brandbekämpfung in die verrauchte Wohnung vor. Wie sich schnell herausstellte, brannte in der Küche der Gasherd. Nachdem die Quelle des Brandes gelöscht worden war, sorgten die Mitglieder der Feuerwehr mittels Hochleistungslüfter für ausreichend Sauerstoff in der verräucherten Wohnung und im Treppenhaus. Die Bewohnerin der Wohnung wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Im Einsatz waren neben der Kieler Berufsfeuerwehr auch die Freiwillige Feuerwehr Suchsdorf sowie der Rettungsdienst mit insgesamt 31 Einsatzkräften.

von Alexander Steenbeck

erstellt am 02.Jan.2017 | 17:51 Uhr

