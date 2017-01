Eutin : Fünf Babys zum Jahreswechsel

1 von 1 Foto: emde 1 von 1

Kilian Philip, Amilia Sophie, Qusai (nicht auf dem Bild), Levian Thomas und Daisy eint eines – sie sind der Grund, weshalb ihre Eltern Silvester und den Neujahrstag in diesem Jahr in der Eutiner Sana Klinik verbracht haben. Drei der fünf Kinder überraschten ihre Eltern dabei, denn ihr Geburtstermin wurde eigentlich für Mitte Januar berechnet.

„Wir kamen gerade alle frisch fertig gemacht aus dem Bad und wollten uns mit der Familie an den Tisch setzen, da ging es los“, erinnert sich Stephanie Schmidt aus Niendorf an die einsetzenden Wehen. Im Krankenhaus tauschte sie dann das Abendkleid gegen das Nachthemd – „es war relativ schnell klar, dass es kein Fehlalarm ist und wir hier bleiben“, sagt die zweifache Mutter. Um 23.32 Uhr kam ihr Sohn Levian Thomas auf die Welt – „und wir waren überglücklich“. Ihr Mann Thomas fügt schmunzelnd hinzu: „Und ich hab endlich Verstärkung.“

Kilian Philip ließ seine Eltern sehr lange Warten: „Wir hatten eigentlich am 12. Dezember Termin, der wurde dann auf den 20. Dezember korrigiert und am 30. wurde die Geburt dann eingeleitet. Es war eine echte Geduldsprobe“, sagt Milena Taler (30). „Aber künftig kann er seinen Geburtstag immer mit Feuerwerk feiern, das hat auch etwas – besser als an Weihnachten.“

Das findet auch Larissa (17), deren Tochter Amalia Sophie ursprünglich an Heilig Abend erwartet wurde. „Aber sie hat sich zum Glück Zeit gelassen bis Silvester.“ Die junge Tante (4) und der noch jüngere Onkel (2) freuen sich riesig über den Familienzuwachs.

Die einzigen, die noch ein bisschen von Silvester mitbekommen haben, war Daisy’s Großfamilie. Eine Stunde nach Mitternacht machte sich Anett Falk (33) per Krankenwagen von Grömitz auf den Weg. Sechs Stunden später wurde sie zum dritten mal Mutter, ihr Partner Markus Path zum neunten Mal Vater.

Daisy ist das erste Baby für die Geburtenstatistik 2017. Im vergangenen Jahr wurden 1133 Kinder in der Sana-Klinik geboren. Insgesamt wurden dem Standesamt 1173 Geburten gemeldet, 110 davon aus Eutin.

von Constanze Emde

erstellt am 03.Jan.2017 | 04:30 Uhr