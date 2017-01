Führung durch Ausstellung im OH-Museum

Eine Nachmittags-Führung mit Museumsleiterin Dr. Julia Hümme durch

die aktuelle Sonderausstellung „Wenzel Hablik – Maler, Kunsthandwerker, Visionär“ bietet das Ostholstein-Museum morgen (Mittwoch, 11. Januar) um 15 Uhr an. Bei dem Rundgang werden anhand von ausgewählten Arbeiten ein Überblick über das vielseitige malerische und gestalterische Schaffen des Itzehoer Künstlers Wenzel Hablik (1881–1934) gegeben und dabei die Besonderheiten in seinem künstlerischen Werk erläutert, das von Malerei, Grafik, Kunsthandwerk und Architektur geprägt war. Mit Ölbildern, Zeichnungen, Aquarellen, ausgewählten Möbeln und Designobjekten zeigt die Ausstellung einen repräsentativen Querschnitt aus dem beeindruckenden Schaffen dieses vielseitigen Künstlers. Sämtliche Exponate stammen vom Wenzel Hablik-Museum in Itzehoe.

von Alexander Steenbeck

erstellt am 09.Jan.2017 | 12:51 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen