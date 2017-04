vergrößern 1 von 2 1 von 2

Dieser Frühling wird sportlich – oder wenigstens nicht ganz so kurzatmig. Das haben die OHA-Mitarbeiter Harald Klipp und Andrea Lange beschlossen. Und weil Joggen und Gerätetraining allgemein bekannt sein sollten und für viele sportliche Durchstarter nicht das ausreichende Spaß-Potential für ein langes Durchhalten bergen, präsentiert die Serie „Fit for Frühling“ Sportarten für jeden Geschmack. Nach Federball, Trampolin, Schwimmerbecken, Pilates- und Kung-Fu-Matte geht es in der letzten und sechsten Folge heute in luftige Höhen: an der Kletterwand.

Klettern

von Andrea Lange

erstellt am 27.Apr.2017 | 12:16 Uhr