Ostholstein : Feuer in Malente: Wohnhaus ist vorerst unbewohnbar

Malente | Am Freitagabend hat es in Malente (Kreis Ostholstein) gebrannt. Mehrere Anrufe gingen bei der Leitstelle ein, dass ein Einfamilienhaus in der Paulstraße brennt. Dies bestätigte sich beim Eintreffen der Einsatzkräfte auch, so dass umgehend der Alarm erhöht wurde.

Das Feuer brach vermutlich in einem Anbau aus und hat dann auf das Dach übergegriffen, so Einsatzleiter Andree Bendrich. Die Familie mit zwei Kindern konnte sich rechtzeitig ins Freie retten. Sie wurden durch den Rettungsdienst untersucht und kamen anschließend bei Nachbarn unter.

Die Feuerwehr öffnete die Dachhaut um an die Glutnester heranzukommen. Das Haus ist bis auf weiteres unbewohnbar. Was den Brand ausgelöst hat, dazu konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Die Feuerwehr war mit 60 Kräften vor Ort.

von Arne Jappe

erstellt am 07.Jan.2017 | 11:20 Uhr

