Familie mit Baby droht Abschiebung

1 von 1 Foto: Dobkowitz 1 von 1

Elisabeth ist Mitte Mai in Eutin zur Welt gekommen. Nun droht dem sechs Monate alten Säugling zusammen mit seinen in Schönwalde lebenden Eltern und vier Geschwistern die Abschiebung in das Kosovo.

Eine Tatsache, die Christoph Huppenbauer nicht akzeptieren will, auch wenn alle rechtlichen Mittel ausgeschöpft sind und seit dem 13. Dezember der Gerichtsbeschluss zur endgültigen Abschiebung vorliegt. Besonders die Begründung lässt den in Neustadt im Ruhestand lebenden Pastor nicht los.

Demnach „überwiegt das öffentliche Interesse an der sofortigen Vollziehung der Abschiebungsandrohung gegenüber den privaten Belangen“ des Säuglings. Huppenbauer: „Es geht um die Frage, wie unmenschlich eine Abschiebung in frostige Winterkälte für Menschen ist, die keine Heimat mehr haben?“

Als Angehörige der Roma gehöre die Familie der kleinen Elisabeth im Kosovo einer noch immer ausgegrenzten Minderheit an. Alle ihre Verwandten hätten inzwischen das Land verlassen. „Ein soziales Netz existiert dort für viele Roma faktisch nicht“, weiß der Geistliche aus seriösen Quellen. Medizinische Versorgung zum Beispiel sei für die meisten Roma nur gegen Bargeld zu erhalten.

Die kleine Elisabeth habe nach der Diagnose der Kinderärztin eine ernste Hautkrankheit, die neben Medikamenten auch eine strenge Hygiene erfordere. Die Abschiebung würde die Familie nach Ankunft in Pristina in die unmittelbare Obdachlosigkeit führen, ist sich Huppenbauer sicher.

Was das bedeutet, schilderte die 13-jährige Schwester Fatima der Hebamme Dorothee Stephan aus Erinnerungen an die Rückkehr in das Kosovo 2014. Damals lebte die Familie zunächst auf der Straße und später in einem unbeheizten Gebäude voller Ratten. Als Toilette diente ein Loch im Boden.

Diesmal komme nun noch der Winter hinzu. „Temperaturen von über minus 10 Grad sind dort keine Seltenheit“, bemerkt Huppenbauer, der, wie Anwältin Christa Peter in ihrer Klageschrift darin eine direkte Gefahr für Leib und Leben des Säuglings sieht. Peter zitiert auch einen Bericht der Schweizer Flüchtlingshilfe aus dem September, wonach Roma im Kosovo vom Sozialhilfesystem ausgeschlossen sind, obwohl sie überdurchschnittlich von Armut, Kindersterblichkeit und Unterernährung von Kindern betroffen sind.

Sämtliche Anträge für aufschiebende Wirkung oder Duldung wurden hier jedoch als „offensichtlich unbegründet“ abgelehnt. Huppenbauer: „Wenn ein Kind in solche Kälte abgeschoben wird, ist es offensichtlich ‚an Leib und Leben‘ gefährdet. Eine Klage dagegen als ,offensichtlich unbegründet‘ abzuweisen ist menschenverachtend.“ Dabei denkt er auch an die Gräuel, die Roma in Zeiten des Nationalsozialismus widerfahren sind.

Einen weiteren Verbündeten hat er im Neustädter Internisten und Rotarier Dr. Heinz Noftz gefunden. Auch die Bischofskanzlei hat inzwischen die umfangreichen Unterlagen in der Sache angefordert. In einer Anzeige fordert Huppenbauer die Öffentlichkeit auf, wichtigen Multiplikatoren zu schreiben und Fantasie zu entfalten, um die Abschiebung im Winter zu verhindern. Ihn beschäftigt gerade in den Wochen vor Weihnachten die Frage: Warum gibt es so wenige, die jetzt gegen diese unmenschliche Praxis aufstehen und sagen: „So kann es nicht weitergehen“? Hebamme Dorothee Stephan hat unterdes eine Online-Petition gestartet. www.goo.gl/RwgdRe



von Michael Kuhr

erstellt am 23.Dez.2016 | 11:16 Uhr