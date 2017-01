Prozess in Plön : Falsche Dokumente: 70-Jähriger erschlich sich hochbezahlten IT-Job

Plön | Laut Anklage war alles gefaked: das Alter, der Doktortitel, eine eidesstattliche Versicherung und die angeblichen Branchenkenntnisse. Damit wurde ein 70-jähriger Rentner Geschäftsführer eines IT-Unternehmens aus dem Raum Plön. Bis er aufflog, kassierte der Mann für den Spitzenjob nach eigenen Angaben rund 110.000 Euro. Das Plöner Amtsgericht verurteilte ihn am Freitag zu einer Bewährungsstrafe von acht Monaten. Er habe sich des Anstellungsbetrugs schuldig gemacht, sagte der Amtsrichter nach mehrstündiger Verhandlung.

Der geständige 70-Jährige hatte sich auf eine Ausschreibung des Unternehmens in der Nähe von Kiel beworben. Seine geschönte Vita wies ihn dabei als ausgesprochenen Experten aus. Sie passte so haargenau zur Ausschreibung der Firma, dass diese ihn im August 2014 einstellte. Zweifel an seiner Altersangabe habe man zurückgestellt, sagte der damalige Personalchef vor Gericht. Als aber die Erfolge ausblieben und der Angeklagte abenteuerliche Geschichten auftischte, habe man einen Detektiv auf ihn angesetzt - der Mann flog Mitte 2015 auf.

Dass der Angeklagte bei der Handelsregister-Eintragung als Geschäftsführer in der Eidesstattlichen Versicherung einschlägige Vorstrafen aus früheren Jahren verschwieg, konnte ihm auch nach Ansicht der Staatsanwältin nicht zur Last gelegt werden. Die Verurteilungen lagen zu dem Zeitpunkt schon länger als fünf Jahre zurück. Auch die Anklage der Urkundenfälschung erledigte sich vor Gericht. Der inzwischen auf Teneriffa lebende Rentner hatte nur Kopien vorgelegt.

Die Staatsanwältin hatte auf vier Monate Bewährungsstrafe plädiert, der Verteidiger Freispruch gefordert. Es sei nicht erwiesen, dass Betrug vorliege, weil kein Schaden nachzuweisen sei. Der 70-Jährige mit einer monatlichen Rente von rund 1400 Euro bezeichnete sein Verhalten als „Mist“. Er habe mehr als 150 Bewerbungen geschrieben und sei überall „wegen des Alters abgeschmettert“ worden. Da sei er auf die Idee gekommen, sich auf dem Papier jünger zu machen.

von dpa

erstellt am 20.Jan.2017 | 19:00 Uhr

