Fall Juri: „Unfall ist unwahrscheinlich“

Könnte sich Juri selbst im Schlafsack erwürgt haben? Das ist die zentrale Frage im Prozess um den Tod des zwei Jahre und neun Monate alten Jungen aus Eutin, der gestern am Lübecker Landgericht fortgesetzt wurde. Laut Anklage soll Ramona R. (34), Mutter des kleinen Jungen, den Schlafsack so zugedreht haben, dass Juri schließlich erstickt ist (wir berichteten). Bislang bestreitet die Angeklagte die Tat und hält an ihrer polizeilichen Aussage fest, wonach sie Juri gegen Mitternacht noch habe blinzeln sehen und ihn morgens leblos in seinem Bettchen liegend auffand.

Doch der gestern gehörte Gutachter äußerte Zweifel daran: „Juri kann um Mitternacht nicht mehr aktiv reagiert haben.“ Nach zahlreichen Untersuchungen sowie der Analyse des Mageninhalts gehe er davon aus, dass Juri zwischen 20.30 und spätestens 22 Uhr gestorben sei. Ebenso hält er nach der ausführlichen Beschreibung des Verletzungsbildes des Jungen fest: „Aus rechtsmedizinischer Sicht ist Gewalteinwirkung die wahrscheinlichste Todesfolge.“ Bei den Untersuchungen habe er am Hals des Jungen massive Strangulations- und Drosselmerkmale gefunden, die in ihrem Verlauf mit der Borte am Schlafsack übereinstimmen. Sowohl in den Untersuchungsergebnissen als auch bei der Rekonstruktion der Situation mit Juris Körper im Schlafsack und dem Kinderbettchen gebe es laut Gutachter keine Hinweise darauf, dass sich Juri selbst erhängt oder erdrosselt haben könnte. „Hätte er sich erhängt, dann hätten wir ein Aufhängungspunkt gefunden“, so der Gutachter. Theoretisch, so der Rechtsmediziner, würde der Kopf des Jungen auch durch die Armöffnung des Schlafsackes passen. Dies allerdings passe nicht zu den gefundenen Strangulationsmerkmalen, und: „Dann wäre er in einer anderen Situation als normal liegend in seinem Bettchen, wie von Frau R. geschildert, aufgefunden worden“, so der Gutachter. Auch die Möglichkeit, dass Juri sich samt Schlafsack selbst so verdreht habe, dass sich die Halsöffnung derart verengt habe, hält der Rechtsmediziner für unwahrscheinlich. „Auch dann wäre er anders gefunden worden und es ist davon auszugehen, dass dann die Leichenflecken weniger gleichmäßig ausgeprägt gewesen wären.“ Neben der Struktur der Merkmale am Hals haben die Rechtsmediziner Flecke unter den Achselhöhlen gefunden, die darauf hindeuten, dass der Schlafsack stark nach oben gezogen wurde – aus Sicht des Gutachters ein weiteres Indiz dafür, dass Juri mit dem Schlafsack stranguliert wurde.

Der Vorsitzende Richter Christian Singelmann wollte wissen, wie lange man zudrehen muss, bis der Tod eintrete. Da der Gutachter sich hier nur auf Werte von Erwachsenen beziehen konnte, soll er dazu nochmal am 7. Februar gehört werden. Bei Erwachsenen gehe er von fünf bis acht Minuten Strangulation aus bis zum Tod. Die Bewusstlosigkeit setze jedoch schon nach 20 bis 30 Sekunden ein.

Während einer Unterbrechung des Gerichts steckten Ramona R. und ihr Verteidiger Andre Vogel die Köpfe zusammen, sie begann zu weinen. Ihr Verteidiger sagte später: „Die Erinnerungen an die Auffindesituation sind bei meiner Mandantin nicht mehr in der Komplexität vorhanden.“ Er interpretiere die Aussagen des Gutachters so, dass es theoretisch möglich wäre, dass sich Juri selbst stranguliert habe. Auf die Tatsache, dass Juri dann anders aufgefunden worden wäre, antwortete Vogel: „Wir wissen nicht genau, wie die Auffindesituation war, dazu sind die Erinnerungen zu rudimentär.“ Ob sich seine Mandantin zu einem späteren Zeitpunkt selbst zum Fall äußern will, ließ Vogel gestern offen. „Das ganze Verfahren ist höchst belastend für sie, sie hat ein Kind verloren.“

Ein forensischer Genetiker fand in seinem Gutachten hauptsächlich DNA-Spuren von Mutter Ramona R. in hoher Konzentration auf dem Schlafsack des Jungen, lediglich in einem Bereich seien auch Spuren des Lebensgefährten Michael S. gefunden worden.

„Am Tag des Todes hätte ich so eine Tat keinem von beiden zugetraut. Das habe ich mir einfach nicht vorstellen können“, sagte Dennis L. (38), der leibliche Vater Juris, gestern. Dies alles vor Gericht zu hören sei für ihn schwer. Er bezeichnete die ersten eineinhalb Jahre mit Juri bis zur Trennung als „fast perfektes Familienleben – mal abgesehen von dem Streit“. Der 38-Jährige sprach von Ramona R. als liebevoller Mutter.

Doch als der Richter durch Nachfragen Details über dieses Leben wissen wollte, zögerte Dennis L.. Er habe Schwierigkeiten Worte für die Situation und seinen Sohn zu finden, weil die „Drogenproblematik“ sein Kurzzeitgedächtnis kaputt gemacht habe. Ramona R. habe sich um Juri gekümmert, mit ihm gespielt, es habe immer der Grundsatz gegolten: „Erst das Kind, dann wir“. Sie habe einen energischen Erziehungsstil gehabt, aber ihren Sohn nie geschlagen. Nur L. selbst habe eine Ohrfeige bekommen, die ihm das Trommelfell zerriss, als Ramona R. bemerkte, dass er mal wieder gekifft hatte. Und dann machte Dennis L. deutlich, was er mit „liebevoll“ meinte: „Sie war nicht so, wie meine Mutter. Sie war für Juri da.“ Der 38-Jährige wuchs in einem Heim für schwererziehbare Jugendliche in Ascheberg auf, lernte dort als Zimmernachbarn Michael S., den späteren Lebensgefährten von Ramona R., kennen, mit dem sie bis zum Tod Juris zusammenlebte. Nachbarn hatten gegenüber der Polizei, Jugendamt und Medien von zahlreichen hörbaren Schlägen und Schreien berichtet. Doch Dennis L. habe Michael S. in all der Zeit nie gewalttätig erlebt.

Auch das Gericht will Nachbarn und Mitarbeiter des Jugendamtes noch hören.

