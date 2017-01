Eutins Kommunikationsproblem

1 von 1 1 von 1

„Ich finde es gut, dass Sie persönlich kommen“ – diesen Satz hörte Bürgermeister Carsten Behnk gestern beim Besuch der Geschäfte in der Peterstraße öfter. Gemeinsam mit Stadtmanagerin Kerstin Stein-Schmidt warb er für die Stadtsanierung: „Ich wollte den massiven Fehlinformationen entgegenwirken und persönlich für den 26. Januar zur Infoveranstaltung nochmal einladen“, sagte Behnk. Fehlinformationen, die Behnk meint, wie „wir müssen die Tragschicht nicht anfassen“ oder „die Stadtwerke müssen die Leitungen nicht erneuen“ würden –so seine Beobachtungen – hauptsächlich von der Bürgerinitiative (BI) „Erhalt der historischen Innenstadt“ gestreut und fußen auf falsch verstandenen Äußerungen aus einer Bauausschusssitzung.

Danach gründeten die WVE-Mitglieder Marcus Gutzeit, Alexander Scholz und Thorben Junge die BI, mit dem Ziel, die aktuell geplante Stadtsanierung in der Peterstraße zu stoppen (wir berichteten).

Zurück auf die Straße: Behnk beginnt dort, wo auch die Bagger im Mai als erstes vorfahren sollen – beim Schuhgeschäft Aldrup: „Ich plädiere dafür, endlich loszulegen, man muss doch nur mal rausschauen, da sieht man doch, wo Nachholbedarf ist“, sagt Susann Aldrup. Sicher werde es nicht einfach werden, sie hoffe auf verkraftbare Umsatzeinbußen: „Wir sind froh, wenn wir das hier überleben, keine Frage, aber die Probleme des Einzelhandels liegen doch heutzutage noch ganz woanders“, sagt die Unternehmerin. Es sei richtig, dass endlich etwas getan werde. Kerstin Stein-Schmidt nickt: „Wir machen die Sanierung für die bessere Aufenthaltsqualität und für die Unternehmer. Fühlen sich die Menschen wohl in einer Stadt, kommen sie zu Besuch und kaufen da auch ein.“ Auch Elke Fellbaum von der Ernstings-Filiale empfängt Behnk froh: „Ich finde es in Ordnung, das hier etwas getan wird. Ganz ehrlich!“ Sorgen zum Lieferverkehr und der Erreichbarkeit können Behnk und Stein-Schmidt ausräumen: „Die Geschäfte werden zu jeder Zeit erreichbar sein, der Lieferverkehr wird allerdings auch mal zur Sackkarre greifen müssen, wenn direkt vorm Haus gearbeitet wird, aber wir machen unser Bestes, dass es schnell geht.“ Apropos Zeit: Baubeginn soll Mai sein, derzeit laufen die letzten Vorbereitungen für die Ausschreibungen – „ich habe alle Beschleunigungstasten gedrückt“, so Behnk. Fest stehe aber das Ende: Auf Wunsch der Wirtschaftsvereinigung soll das Weihnachtsgeschäft ab Ende November von Bauarbeiten unberührt bleiben, 2018 sollen dann die Restarbeiten voraussichtlich bis Sommer laufen, bevor es auf den Marktplatz übergeht.

Etwas skeptischer zeigt sich Petra Ziewitz: „Warum warten sie bis Mai? Aufnehmarbeiten können auch jetzt schon laufen, Haus- und Gasanschlüsse liegen unter der Frostgrenze.“ Die Auftragsvergabe müsse erst laufen, die Temperaturen mindestens fünf Grad über Null sein für Verlegearbeiten, lenkt Stein-Schmidt ein. Ziewitz’ Befürchtungen: „Touristen, die jetzt denken, die Stadt ist schön nach der LGS finden eine Baustelle mitten in der Stadt.“ Das Argument der Stadtmanagerin, dass genau damit gespielt und aktiv geworben werden könne, von der Kinderbaustelle bis hin zum Maskottchen, überzeugt Ziewitz nicht. „Ich finde das einen zu niedlichen Umgang für ein ernstes Problem“, sagt sie. Behnk und Stein-Schmidt versichern, die Sorgen ernst zunehmen, gleichwohl sei die Sanierung – angeschoben mit dem Integrierten Stadtentwicklungskonzept in 2012 – wichtig und vonnöten.

Dass Politik offensichtlich ein Kommunikationsproblem hat, wurde beim Besuch von Henning Klotz deutlich. Gut vorbereitet, schilderte er aus Kaufmanns Sicht, was er sich wünschen würde, um die Stadtsanierung schmackhaft gemacht zu bekommen: „Sie sagen, die Anschlüsse müssen gemacht werde, zeigen Sie uns die Kamerafahrten und die kaputten Dinger. Sie reden sehr blumig, doch ich brauche direkte Infos und Zahlen, um mir selbst ein Bild zu machen.“

Sich selbst ein Bild machen, das hat auch Alexander Scholz von der BI vor: „Ich habe gegenteilige Informationen, Sie erzählen es so, andere so“, sagt er am Ende eines gut 20 minütigen Gesprächs zu Behnk. Dieser organisiert noch am Nachmittag daraufhin einen Termin für nächste Woche, in dem Scholz mit Stadtwerkevertretern selbst seine Fragen stellen kann, um Klarheit zu gewinnen. Scholz stellt klar: „Ich will ja nichts Schlechtes für die Stadt, im Gegenteil. Mich treibt auf keinen Fall Eigeninteresse.“ Bisher habe er einfach die Sorge, dass beim Anfassen der massiven Betonschicht die alten Häuser Schaden nehmen können. Behnk: „Die Tragschicht ist nur in der Fahrbahn massiv, im Bereich der Gehwege nicht, dies zeigten unsere Suchbohrungen. Und Sie konnten das selbst feststellen, als ihr Hausanschluss kürzlich erneuert wurde.“ Scholz bestätigt: „Da gab es keinen Krach, das ging ruckzuck in zwei Stunden.“

Drei Dinge wurden gestern klar: Nicht nur Politik/Verwaltung, auch die Wirtschaftsvereinigung hat offensichtlich ein Problem, Informationen an ihre Mitglieder zu verteilen, denn nahezu jeder mahnte dies an, obwohl zwei Baustellenmanager zu Besprechungen kommen. Zweitens: Heute besucht Behnk all’ die, die er gestern nicht geschafft hat und drittens: Das Interesse an der Info-Veranstaltung ist so groß, dass die Schlossterrassen angefragt werden.

von Constanze Emde

erstellt am 20.Jan.2017 | 00:42 Uhr