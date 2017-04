Eutiner Festspiele: Der Aufbau für „Die Fledermaus“ beginnt

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Am Grünen Hügel

wird wieder geschraubt, geschleppt und ab Mai auch gemalt: Das Team um Arend Knoop ist seit dieser Woche mit dem Aufbau des Bühnenbildes beschäftigt. „Ein Lkw steht noch in Langenhagen, den Rest haben wir schon hier“, sagt Knoop, der Technischer Leiter und einer der drei Gesellschafter der Eutiner Festspiele ist.

Lagerstätte für die Kulissenteile ist in diesem Jahr der alte Kuhstall. Auch Bühnenmaler Alp Tokat kann dort ab Mai mit dem Bemalen der großen und schweren Teile beginnen. „Bis Anfang Juni wollen wir alles aufgebaut haben – pünktlich zum Beginn der Proben“, sagt Knoop. Er freue sich ebenso wie seine Männer aus dem Team, dass nach dem Jahr der zahlreichen Umbauten, das Bühnenbild selbst für die Sonderveranstaltungen in diesem Jahr als Hintergrund bleibt. „Die riesigen Teile, die wir beispielsweise für die geplanten Häuser gebaut haben, sind so schwer, da haben vier Mann richtig zu tun.“ Auch wenn es in diesem Jahr „nur“ ein Bühnenbild gibt, an verbrauchten Holzlatten, Klammern und Schrauben übertrifft es fast die Werte des Vorjahres: „Mehr als zweieinhalb Kilometer Holzlatten, rund 720 Quadratmeter Sperrholzplatten, 40 Liter Holzleim, 34 000 Klammern und 15 000 Holzschrauben haben wir bisher für das Bühnenbild verbaut“, sagte Knoop. „Die Fledermaus“ feiert am 8. Juli um 20 Uhr Premiere.



Infos und Tickets unter www.eutiner- festspiele.de und Tel. 04521/80010.

von Constanze Emde

erstellt am 08.Apr.2017 | 00:48 Uhr