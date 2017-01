Malente : Es ist „Erntezeit“ bei den Fischern

vergrößern 1 von 5 Foto: Fotos: Kuhr 1 von 5









Helmut Schwarten schaut in den mit Wasser gefüllten Fischkasten seines kleinen Bootes am Kellersee und greift beherzt ins belebte Wasser. Er packt gezielt eine Meerforelle am Schwanz. Sie zappelt, wehrt sich heftig – bis er sie ruhig auf ein Handtuch legt. Nein, es ist nicht das Ende des sonst schmackhaften Fisches. Der mit acht Kilogramm und 91 Zentimeter Länge stattlichen Meerforellen-Dame sollen Eier zur Fortpflanzung abgestreift werden. Danach wird ihr das Weiterleben im Kellersee geschenkt.

Es ist gerade die Erntezeit der Binnenfischer und Teichwirte aber auch der Angler im Landessportfischerverband Schleswig-Holstein. Sie entnehmen den Meerforellen, die aus dem Salzwasser der Nord- und Ostsee kommen und in die Süßwasserflüsse aufsteigen, viele tausend Eier, die in speziellen Bruthäusern in Aukrug und Altmühlendorf reifen und Ende März/Anfang April wieder in den Fließgewässern mit Verbindung zu Nord- und Ostsee ausgesetzt werden.

Meerforellen sind so genannte anadrome Wanderfische, die später wieder in ihre Flüsse zurückkehren, in denen sie die ersten drei bis fünf Jahre lebten. Dann nämlich wandern sie aus den Süßwasserflüssen in die Meere und wachsen dort zu kräftigen Fischen ab, die nach Jahren zur eigenen Vermehrung wieder in die Süßwasser führenden Flüsse aufsteigen.

Doch dort erwarten die anspruchsvollen Meerforellen und Lachse allerdings oft nicht die besten Lebensbedingungen. Ihre Anforderungen an die Fortpflanzung sind nicht nur sauberes Wasser und barrierefreie Aufstiegshilfen. Sie benötigen Kies und Steine für den Bau von Laichbetten. Doch der Kies ist oft durch Sand von den Feldern bedeckt.

Für eine deutliche Verbesserung der Durchgängigkeit der Fließgewässer hat die Wasserrahmenrichtline der EU gesorgt. Durch sie sollen die Gewässer in einen guten ökologischen und chemischen Zustand gebracht werden. Und dazu gehört auch die für die Meerforellen und Lachse wichtige Durchgängigkeit der Gewässer. So ist mit der Sohlgleite in der Eutiner Neumühle die letzte Hürde der Schwentine vom Großen Eutiner See bis zur Kieler Förde gefallen.

Kein Wunder also, dass Helmut Schwarten im Bereich der Sohlgleite Neumühle gemeinsam mit dem Meerforellen-Experten Uwe Morgenroth zwei von Meerforellen angelegte Laichbetten entdeckt hat. Laichbetten seien auch in der Malenter Au oder direkt vor der Gremsmühle in Bad Malente von Meerforellen angelegt worden.

„Meine Meerforellen fange ich überwiegend im Bereich der Sohlgleite Gremsmühle“, freut sich Helmut Schwarten. Sie schwimmen aber auch in die für den Maränenfang ausgelegten Stellnetze im Kellersee. Erfolgreich ist Schwarten auch mit einem speziellen Elektrofanggerät schonend auf Meerforellenjagd in der Malenter Au oder der Schwentine unterwegs. Und sogar im Ehmbruch, dem Abwassergraben des Eutiner Klärwerkes, hat erschon Meerforellen gefangen.

Helmut Schwarten : „In der Kremper Au und im Lachsbach pflanzen sich die Meerforellen bereits ohne menschliche Hilfe fort.“ Die sei allerdings viele Jahre zuvor von den Neustädter Anglern und Uwe Morgenroth sehr umfänglich gegeben worden.

Pro Woche fischt Helmut Schwarten etwa 20 dicke Meerforellen aus den mit der Ostsee verbundenen Gewässern in der Holsteinischen Schweiz. Pro Kilogramm Fisch erwartet er etwa 1000 Eier, die er mit dem gewonnenen Samen der Meerforellen-Milchner verbindet – ein ziemlich unromantischer Liebesakt.



von Michael Kuhr

erstellt am 02.Jan.2017 | 04:30 Uhr

