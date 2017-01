Es bleibt nur wenig Hoffnung

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Niederschmetternde Nachricht für Azruddin Kamalzada: Der junge Afghane muss Deutschland möglicherweise schon in wenigen Wochen verlassen und in seine Heimat zurückkehren. Der Asylantrag des Kickboxers wurde vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) abgelehnt. „Ich kann keine klaren Gedanken mehr fassen und nicht mehr schlafen. Ich habe Angst vor der Rückkehr nach Afghanistan", sagte der in Eutin lebende Kamalzada enttäuscht und verbittert.

In Afghanistan herrschen Bürgerkrieg, Terror und Gewalt, lange unterdrückte ethnische Konflikte und Stammesfehden nehmen wieder zu. „Schlimmer hätte es für Azruddin nicht kommen können. Er ist am Boden zerstört. Als er den ablehnenden Bescheid im Postkasten hatte, war er unvorstellbar traurig“, berichtet Barbara Askins, die sich um den Afghanen kümmert, seit der nach einer Flucht voller Gefahren nach Deutschland gekommen war (der OHA berichtete am 6. Dezember). Seitdem er in Eutin lebe, habe Kamalzada nichts unversucht gelassen, um sich hier zu integrieren. Schließlich habe er doch ganz schnell ein ganz normaler Bürger werden wollen. So fahre der 24-Jährige jeden Tag mit der Bahn nach Lübeck, um im Schichtdienst bei einer Firma zu arbeiten und nach den Nachtschichten am Fließband wieder nach Eutin zurückzukehren. Er könne oft nicht richtig ausschlafen, da er einen Deutschkursus besuche.

Mit Hilfe von Barbara Askins bemüht sich Azruddin Kamalzada derzeit sogar um einen Ausbildungsplatz. Seit seiner Flucht nach Deutschland habe er aufgrund seines freundlichen Wesens eine Menge Freunde gefunden. „Es ist sein großer Traum hier leben zu können. Hier sah er seine Zukunft. Diesem Traum ordnet er alles unter“, sagt Askins und macht sich Sorgen. Seit dem ablehnenden Bescheid ließen ihn Angst und Panikattacken nicht zur Ruhe kommen.

Entsetzt ist auch Jan-Henning Lindau (39) vom „Thai Gym Lübeck“, der den afghanischen Flüchtling als Sportler aufgenommen hat und betreut. „Azruddin tut mir sehr leid. Diese Entscheidung trifft den Falschen. In der Kürze seiner Vereinsmitgliedschaft ist er bei uns zu einem der beliebtesten Sportler geworden“, sagt Lindau. Der Afghane sei spürbar dankbar, immer höflich und hilfsbereit, lobt Lindau seinen Schützling „Gerne würden wir Azruddin helfen, um ihm den Verbleib in Deutschland zu ermöglichen“, so Jan-Henning Lindau. Um der drohenden Abschiebung zu entgehen hat Azruddin Kamalzada nun seine hier angesammelten Ersparnisse eingesetzt und sich an einen im Asylrecht vertrauten Hamburger Rechtsanwalt gewandt.

Anlass zur Hoffnung gibt Kamalzada auch die Haltung des schleswig-holsteinischen Innenministers Stefan Studt. Studt erwägt aktuelle Abschiebungen nach Afghanistan zu stoppen. „Die Sicherheitslage in Afghanistan ist nicht nur grundsätzlich kritisch, sie hat sich in den vergangenen Monaten noch einmal rapide verschlechtert“, hat Studt festgestellt. Konflikte in dem Land hätten sich verschärft, die Zahl der zivilen Opfer sei gestiegen.

von Harald Klipp

erstellt am 20.Jan.2017 | 21:03 Uhr