Bosau : Ernst-Günther Schneider will Amt nicht abgeben

Der „Fall Schneider“ ist in diesen Wochen ein Aufreger in der Bosauer Kommunalpolitik. Der FDP-Gemeindevertreter Ernst-Günther Schneider ist im Herbst 2016 aus der Gemeinde Bosau mit erstem Wohnsitz nach Malente gezogen, weil ihm das gemietete Haus in der Stadtbecker Straße mit Blick auf den Großen Plöner See gekündigt wurde – übrigens ausgerechnet von seinem Fraktionskollegen Dr. Joachim Rinke. Mit Verlegung des ersten Wohnsitzes aus Bosau verliert Schneider eigentlich auch sein Mandat in der Gemeindevertretung. Doch das will er irgendwie nicht abgeben – noch nicht.

Ernst-Günther Schneider hatte bereits im OHA-Gespräch Ende September seinen Wegzug aus Bosau bekannt gegeben. In Erwartung des Verlustes seines Sitzes in der Gemeindevertretung hat das bei einigen gewisse Freuden ausgelöst. Denn: Schneider poltert nicht nur gern in der Gemeindevertretung. Er ist auch lautstarker Gegner der Windkraftanlagen in der Gemeinde Bosau und sendet seine Botschaften gern an einen großen E-Mail-Verteiler. Schneider hat schließlich dafür gesorgt, dass sich eine Bürgergemeinschaft gegen die geplanten fünf Windräder zwischen Hutzfeld und Tedranshöhe gründete.

„Schon ein wenig überrascht“ zeigte sich Ernst-Günther Schneider, dass sein in Bosau über Jahrzehnte ausgeübtes Gewerbe als Makler nach seinem Wegzug nach Malente ohne sein Zutun von der Gemeinde Bosau selbst einfach abgemeldet wurde. „Offenbar kann es dort auch keiner erwarten, dass ich die Gemeinde verlasse“, schmunzelte Schneider, der sogar überlegt, sein Gewerbe in Bosau fortzuführen.

Nach diesem Erlebnis mit der Gemeinde im Nacken lässt Schneider es jetzt offenbar darauf ankommen, ob ihm sein Mandat als Gemeindevertreter auch entzogen werden kann. „Ich habe mein Mandat von den Wählern erhalten und will es bis zur Landtagswahl im Mai behalten“, steckt Schneider im OHA-Gespräch seinen eigenen Zeitrahmen als Gemeindevertreter ab. Es gebe noch einiges in der Gemeindevertretung zu tun. Doch so einfach ist das Vorhaben Schneiders nicht. Gesetze sprechen dagegen. Deshalb hatte sich schon Anfang Dezember die Kommunalaufsicht des Kreises Ostholstein in den „Fall Schneider“ eingeschaltet und den FDP-Kommunalpolitiker aufgefordert, sein Mandat niederzulegen. Kurz vor Jahreswechsel bat Schneider um Fristverlängerung, die ihm nun bis zum

24. Januar vom Kreis Ostholstein gewährt wurde.

Die Behörde formuliert es so: die Voraussetzung der jederzeitigen Wählbarkeit für das Mandat in der Gemeindevertretung ist weggefallen. Genannt werden Paragrafen des Gemeinde- und Kreiswahlgesetzes. Der Wohnortwechsel Schneiders sei entscheidend. Berufliche Aspekte seien nicht entscheidend. Der Kreis kündigte bereits an, den Widerspruch Schneiders als unbegründet zurückzuweisen. Dann wird Schneider wohl auch seine erwartete Rechtsmittelbelehrung erhalten und noch rechtliche Schritte überlegen.





erstellt am 10.Jan.2017 | 12:15 Uhr