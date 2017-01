Erfolgsserie der HSG-Handballer gerissen

1 von 1 Foto: eff 1 von 1

Nach neun Spielen ohne Niederlage hat es die Handballer der HSG Holsteinische Schweiz erwischt. Sie verloren in der Landesliga Süd beim TSV Ellerau mit 25:26(8:16) Toren.

Als Grund für die Niederlage nannte Holstein-Trainer Stefan Risch die „desolate Leistung“ der ersten Hälfte. Schon nach vier Spielminuten lag die HSG 0:3 zurück. Dabei konnten die Angreifer aus Ellerau fast ohne Gegenwehr durch die Abwehr spazieren. Dazu kam im HSG-Angriff ein zu langsames Aufbauspiel mit vielen technischen Fehlern. Die Gastgeber nutzten die schwache Vorstellung der Holsteiner, um sich auf 7:2 (13.) abzusetzen. Erst drei Treffer in Folge von Leon Risch zum 5:7 ließen etwas Hoffnung aufkommen. Lasse Gehmeyr, der wie Luca Risch von seinem längeren Auslandsaufenthalt nach dem Abitur zurückgekehrt war, warf nach 20 Minuten sogar den Anschlusstreffer zum 7:8. In der Folge aber verlor das Risch-Team im Angriff völlig den Faden. Haarsträubende technische Fehler luden den TSV zu diversen Tempogegenstößen ein. Ein 6:0-Lauf sorgte für die deutliche Acht-Tore-Halbzeitführung der Heimmannschaft. Der Pausenpfiff kam für das Risch-Team wie eine Erlösung.

Nach deutlichen Worten in der Kabine zeigten sich die Gäste im zweiten Durchgang stark verbessert. Sie packten in der Deckung aggressiver zu und auch das Angriffsspiel nahm Tempo auf. So gelang es, den Vorsprung Tor um Tor zu verringern. Martin Fürst erzielte in der 43. Minute das 14:19. Als Falko Degner zum 19:21 (52.) verkürzte, hoffe das Holstein-Team wieder auf ein positives Ergebnis. Doch in dieser entscheidenden Phase ließen die Gäste zwei gute Tormöglichkeiten aus, sodass sich der TSV Ellerau wieder etwas absetzte. Die HSG aber gab sich nicht auf. Simon Grage traf eine Minute vor dem Ende zum 24:25-Anschluss, doch die Heimmannschaft war im Gegenzug ebenfalls erfolgreich. Ein Punktgewinn war für das HSG-Team nicht mehr möglich. Mit dieser Niederlage rutschen die Holstein-Handballer auf den dritten Tabellenplatz ab.

Trainer Stefan Risch sagte nach dem Spiel: „Für die Leistung in der ersten Halbzeit fehlen mir die Worte. Das war vorne und hinten katastrophal. Zum Glück hat die Mannschaft im zweiten Durchgang zumindest Charakter bewiesen und sich nicht aufgegeben. Zum Schluss war sogar noch ein Punktgewinn möglich. Das Endergebnis ist aber völlig verdient. Ellerau hat eine tolle Leistung gezeigt.“ Gefreut haben dürfte sich der Holstein-Trainer über die Rückkehr der beiden Reisenden sowie über die überstandene Verletzungspause von Fynn Sager. Der Rückraumspieler stand erstmals nach seiner Kreuzbandverletzung wieder im Kader.

Für die HSG Holsteinische Schweiz trafen Leon Risch (8), Martin Fürst (6), Falko Degner, Hannes Grunwald (je 3), Lasse Gehmeyr, Till Dummer (je 2) und Simon Grage (1).

von Harald Klipp

erstellt am 29.Jan.2017 | 21:01 Uhr