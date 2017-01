Erdaushub nach Unfall mit Sattelzug

1 von 1 Foto: ok-press 1 von 1

Ein niederländischer Sattelzug kam in der Nacht zu Mittwoch bei Neustadt von der Fahrbahn ab. Der 32-jährige Fahrer hatte Gemüse geladen und war in Richtung Fehmarn unterwegs, als er um 2.38 Uhr in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Auf dem Grünstreifen kippte der Sattelzug um. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Ausgelaufener Diesel wurde durch Bodenaushub aufgenommen (Foto), die A 1 war bis 11 Uhr in Richtung Fehmarn voll gesperrt, Behinderungen des Verkehrs hielten bis gestern Abend an.

von Michael Kuhr

erstellt am 04.Jan.2017 | 11:19 Uhr

