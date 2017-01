„Er macht Malente menschlicher“: Johannes Filke erhält Bürgerpreis

1 von 1 Foto: Emde 1 von 1

Begleitet von standing Ovations nahm Johannes Filke (84) den Bürgerpreis der Gemeinde Malente am Samstag im Rahmen des Neujahrsempfanges entgegen.

Sichtlich gerührt sagte der seit vielen Jahrzehnten ehrenamtliche Versicherungskaufmann: „Ich empfinde große Dankbarkeit und Freude, das wird hier keinen überraschen.“ Denn er lebe nach dem Grundsatz: Wahres Glück empfindet nur der, der gibt, nicht der, der bekommt. Und so dankte er in erster Linie seiner Frau, die ihm den Rücken freihalte. Dies mache all sein Tun und Wirken erst möglich. Filke dankte den Entscheidern des zuständigen Ausschusses für Schule, Jugend und Kultur, die im Oktober für ihn als neuen Bürgerpreisträger votierten „und zu guter letzt denen, die mir heute die Ehre erweisen“.

Pastor Bernd Wichert sagte in seinem kurzen Grußwort: „Versicherungsfragen waren und sind in Malente mit einem Gesicht verbunden, dem Johannes Filkes. Der Einsatz im Kleinen ist es, was Gesellschaft bewegt und menschlicher macht – besonders in Zeiten, in denen es scheint, kälter zu werden.“

Als gelernter Versicherungskaufmann leitete Filke ab seinem Zuzug nach Malente im Jahr 1974 einen Ein-Mann-Betrieb der Barmer Ersatzkasse, der bis zu seinem Ausscheiden 1994 auf vier Angestellte anwuchs. „Ehrenamtlich aktiv war er da schon nebenbei beispielsweise in seinem Hauptmetier der Berufs- und Lebensförderung“, sagte Bürgervorsteher Rainer Geerdts. Noch heute treibe ihn die Hilfe für Menschen um, ob für Junge, die den Grundstein für das spätere Berufsleben legen wollen, oder Ältere, die Hilfe auf dem Weg in die Rente benötigen. „In den gut 37 Jahren Ehrenamtsarbeit hat Johannes Filke jährlich rund 200 Beratungen absolviert, 7500 insgesamt und dabei fast zwei Malenter Generationen erlebt“, betonte

Geerdts. Filke leite einen Dienst an dem Menschen und Menschen wie er tragen entscheidend für die Lebensqualität und das Wohlfühlgefühl in der Gemeinde bei, so die Laudatoren.

Eine kleine Wertschätzung sei neben dem nun überreichten Ehrung mit dem Bürgerpreis das kleine Büro im Rathaus, in dem er seit 20 Jahren verlässlich seine Sprechstunden für Hilfesuchende anbietet.

von Constanze Emde

erstellt am 09.Jan.2017 | 00:33 Uhr