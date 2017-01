Eishockey: Timmendorfer Sturmreihen außer Form

Eishockey-Oberligist EHC Timmendorf kehrte

mit einer verdienten 2:6

(0:2, 2:3, 0:1)-Niederlage vom Rückspiel von den „Preussen“ Berlin zurück. Dabei zeigten die „Beach Boys“ eine schwache Leistung und konnten sich bei ihren Goalies bedanken, dass das Ergebnis nicht höher ausfiel.

Die Berliner gingen in der sechsten Minute in Überzahl in Führung und bauten den Vorsprung wenige Sekunden vor der ersten Pause aus. In der 22. Minute unterlief Vitalij Blank bei eigener Überzahl ein fataler Fehlpass, der zum 0:3 führte. Die Timmendorfer kamen durch einen Doppelschlag in der 26. und 27. Minute auf 2:3 heran. Bezeichnenderweise erzielten mit Dominic Steck und Jakub Schejbal zwei Verteidiger die Tore, da die Timmendorfer Stürmer weiter die Sorgenkinder der Ostholsteiner sind. So übernahmen die Berliner schnell wieder die Oberhand und zogen auf 5:3 davon. Im letzten Drittel nahmen die Gastgeber das Tempo aus dem Spiel, ohne die Kontrolle zu verlieren. Nach dem 6:2 in der 50. Minute gaben sich die Preussen zufrieden und brachten das Ergebnis locker über die Zeit.

„Wir haben uns selbst geschlagen und fleißig Geschenke verteilt. Es ist ein gerechtes Ergebnis, weil die Preussen mehr investiert haben und spritziger waren“, sagte der enttäuschte Trainer Dave Rich.

