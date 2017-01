Eishockey-Oberliga: Timmendorfer halten gegen Duisburg mit

1 von 1 1 von 1

Trotz einer starken Leistung reichte es für Eishockey-Oberligist EHC Timmendorf nicht zum verdienten Punktgewinn. Die „Beach Boys“ unterlagen im letzten Hauptrundenspiel gegen den hohen Favoriten EV Duisburg knapp mit 3:4(1:2, 0:1, 2:1) Toren.

Die Partie begann aus Timmendorfer Sicht denkbar ungünstig. Bereits nach 59 Sekunden zappelte der Puck im Netz. Die Gastgeber waren jedoch wenig beeindruckt und glichen bereits in der vierten Minute durch Patrick Saggau aus. Die „Beach Boys“ setzten nach und erspielten sich aus einer sicheren Defensive heraus gute Chancen. In der Verwertung waren die Gäste jedoch cleverer und gingen noch vor der ersten Pause erneut in Führung.

Auch im zweiten Drittel hielten die Timmendorfer gut mit. Doch Gianluca Balla, Maximilian Spöttel und Tim May vergaben klare Gelegenheiten. Dagegen erhöhten die Gäste in der 37. Minute auf 3:1. Als Duisburg zu Beginn des letzten Drittels in Überzahl zum 4:1 traf schien die Partie entschieden. Die Beach Boys bäumten sich jedoch auf und fighteten weiter. Nachdem Viktor Engert in der 46. Minute verkürzt hatte, erhöhten die Gastgeber den Druck. Gut zehn Minuten vor dem Ende traf Tristan Möbius zum 3:4. Timmendorf versuchte alles und hatte Möglichkeiten zum Ausgleich, doch Duisburg rettete den knappen Vorsprung über die Zeit.

„Ich bin mit der Leistung sehr zufrieden. Es ist ein klarer Aufwärtstrend zu erkennen. Wir haben insgesamt sehr clever gespielt, haben aber zwei unglückliche Gegentore kassiert“, analysierte EHCT-Trainer Dave Rich die Partie.

Bereits am Freitag, dem 13. Januar, beginnt für die Timmendorfer die Abstiegsrunde. Die Beach Boys erwarten um 20 Uhr die Hannover Indians und treten am Sonntag bei den Harzer Falken in Braunlage an.

von Harald Klipp

erstellt am 09.Jan.2017 | 23:51 Uhr

