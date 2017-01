Eishockey: Dave Rich vertraut Gianluca Balla

Mit den Spielen am Freitag bei den Hannover Indians und am Sonntag um 18 Uhr auf eigenem Eis gegen den EV Duisburg beendet der EHC Timmendorfer Strand die Hauptrunde der Eishockey-Oberliga. In beiden Spielen laufen die Timmendorfer als Außenseiter auf.

Die Hannover Indians liefern sich noch einen Kampf um den achten Tabellenplatz gegen die Wedemark Scorpions. Beide Mannschaften trennt vor dem entscheidenden Wochenende nur ein Punkt. Der Druck, der auf den Indians lastet, könnte zu einer Verkrampfung führen, während die „Beach Boys“ befreit aufspielen. Die Abstiegsrunde lässt sich für die Timmendorfer nicht mehr vermeiden. Allerdings geht es darum, möglichst viele Punkte in die nächste Runde mitzunehmen. Der EC Duisburg ist als Tabellendritter am Sonntag klarer Favorit. Dabei wird es die Westdeutschen wurmen, dass sie das Hinspiel gegen Timmendorf mit 0:5 verloren haben. Allerdings resultierte dies aus einer Wertung, da die Duisburg einen Akteur einsetzten, dessen Spielberechtigung abgelaufen war. EHCT-Trainer Dave Rich kann personell nahezu aus dem Vollen schöpfen. Er hofft, dass sich seine Spieler in dem Kurzurlaub über Silvester regeneriert haben. Die Mannschaft war zuletzt ausgelaugt und agierte kraftlos. Während die Defensive um Denis Akimoto und Jakub Schejbal noch recht sicher war, fehlte der Offensive die Durchschlagskraft. Dies soll auch Gianluca Balla verbessern, der nach seiner Rippenverletzung in den letzten Spielen wieder mitwirkte, aber noch nicht seine alte Fitness hatte.

„Wir müssen mehr auf das Tor schießen als zuletzt. Manche Spieler wollten es zu schön machen, aber auch die einfachen Tore zählen“, sagt Dave Rich.