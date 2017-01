Eishockey-Club wählt Dennis Sauerbrei zum Vorsitzenden

Der Eishockey-Club Timmendorfer Strand 06 hat (wie gestern berichtet) einen neuen Vorstand. Die außerordentliche Mitgliederversammlung wählte mit großer Mehrheit Dennis Sauerbrei zum Ersten und Timo Lichtenfeldt zum Zweiten Vorsitzenden. Damit endet die zehnjährige Ära von Hans Meyer, der den Club mehrfach sicher durch schwere Zeiten führte.

Dennis Sauerbrei und sein Team hatten der Versammlung, der knapp 100 Mitglieder beiwohnten, vor der Wahl ausführlich ihr Konzept vorgestellt. Es sieht eine Stärkung der Nachwuchsarbeit und eine Professionalisierung der ersten Mannschaft vor. So sollen unter anderem umgehend drei neue Trainer für die Jugend ausgebildet werden, damit jede Mannschaft einen festen Ansprechpartner, auch bei Auswärtsspielen, erhält. Zudem soll ab dem 1. Februar ein sportlicher Leiter installiert werden, der als Bindeglied zwischen erster Mannschaft, Trainer und Vorstand fungieren soll. Ein geeigneter Kandidat stehe bereits fest, der Name solle allerdings erst in zwei Wochen bekannt gegeben werden, sagte Sauerbrei.

Wie Dennis Sauerbrei mitteilte, ist eine Ausgliederung der ersten Mannschaft in eine GmbH geplant. „Das genießt aber nicht die obere Priorität, da zunächst alle Voraussetzungen, auch steuerlich, in Ruhe abgeklärt werden müssen“, sagte der neue Vorsitzende. Zunächst müsse die laufende Saison vernünftig zu Ende gespielt werden. Außerdem steht der Kampf um den Erhalt der Eishalle in der Agenda ganz oben. Dazu plant der Vorstand verschiedene Aktivitäten. „Ein Gespräch mit der Bürgermeisterin, die auch für den Erhalt ist, ist bereits terminiert. Dazu soll es Info-Abende, vielleicht gemeinsam mit der Gemeinde, geben. Außerdem wollen wir einen Tag der offenen Tür organisieren und planen für den Wahltag am 26. Februar ganztägige Aktivitäten. An diesem Tag wollen wir abends, während des Spieles gegen den Rostocker EC, den positiven Ausgang des Bürgerentscheides bekanntgeben“, gibt sich Sauerbrei kämpferisch.

Er blickt auch bereits auf die nächste Saison. „Wir wollen die Zusammenarbeit mit Dave Rich als unserem Trainer fortsetzen. Hierzu wird es in naher Zukunft Gespräche geben. Genau wie mit den Leistungsträgern, die gehalten werden sollen“, verrät Sauerbrei. Außerdem soll das Sponsoring, das in dieser Saison bereits verdoppelt worden sei, weiter ausgebaut werden. Trotz aller Misstöne, die es in jüngster Vergangenheit mit dem alten Vorstand gegeben hat, lobt Sauerbrei seinen Vorgänger. „Hans Meyer hat den Verein mehrfach gerettet. Dafür gebührt ihm höchster Respekt!“

von Harald Klipp

erstellt am 13.Jan.2017 | 19:49 Uhr

