Eishockey: „Beach Boys“ sind müde

1 von 1 Foto: Hartmann 1 von 1

In seinem letzten Punktspiel im alten Jahr unterlag Eishockey-Oberligist EHC Timmendorf vor 681 Zuschauern nach einer mäßigen Leistung mit 0:4(0:1, 0:2, 0:1) Toren gegen die Preußen Berlin. Dabei wirkten die „Beach Boys“ mit zunehmender Spieldauer immer müder.

Die Gastgeber begannen stürmisch und erspielten sich zunächst gute Chancen. So hätten Kenneth Schnabel und Patrick Saggau die „Beach Boys“ in Führung bringen müssen. „Hätten wir das 1:0 gemacht, wäre das Spiel anders gelaufen“, trauerte Trainer Dave Rich den vergebenen Großchancen nach. Die mangelhafte Chancenverwertung rächte sich in der 17. Minute, als Julian van Lijden in Überzahl die Führung für die Gäste gelang.

Im zweiten Drittel waren gerade fünf Sekunden gespielt, da zappelte der Puck nach seinem Sonntagsschuss des Berliners Justin Ludwig erneut im Timmendorfer Netz. Als die Preußen in der 36. Minute durch Quirin Stocker sogar auf 3:0 erhöhten, war die Partie entschieden. Die Beach Boys bemühten sich zwar, leisteten sich aber viele Fehlpässe und spielten unkonzentriert. Die Gastgeber hätten wohl noch einige Stunden spielen können, ohne ein Tor zu erzielen. Die Berliner war cleverer und markierten in der 48. Minute durch Daniel Volynec den 4:0-Endstand. „Das war in sieben Tagen für beide Mannschaften das vierte Spiel. Uns war die Müdigkeit heute deutlich stärker anzumerken, als den Preußen. Sie waren frischer, spritziger und hungriger als wir. Wir haben heute nur 26 Schüsse auf das Tor abgegeben. Das ist viel zu wenig“, kritisierte Dave Rich.

Er hat seinen Akteuren bis Dienstag zur Erholung frei gegeben, um Kraft für die beiden letzten Spiele in der Hauptrunde zu tanken. Am Freitag, dem 6. Januar, reisen die Timmendorfer zu den Hannover Indians und empfangen am Sonntag, dem 8. Januar, den Tabellendritten EV Duisburg.