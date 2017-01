Eutin : Ein gefragter Begleiter durch das Jahr

vergrößern 1 von 5 1 von 5









Ein unbekannter Mützenmann läuft mit der Draisine durch die Landschaft und die Welt steht Kopf, denn der Osterhase feuert als Jockey die Henne an. Das ist der Stoff, aus dem die 46-jährige Diplom-Designerin, ihren bekannten Jahreskalender zeichnet. Das bunte und meist mit „spitzen“ Buntstiften erstellte satirische Gitterwerk erscheint 2017 in seiner 43. Auflage. Es ist ein Kalender, der mittlerweile überregional zu einem gefragten Begleiter über das Jahr avanciert.

„2017 verzichte ich auf die Darstellung brisanter Themen“, verspricht Julia Jankowsky, die den Kalender 2003 von ihrem 2008 verstorbenen Vater Günter Jankowsky übernommen hat. Ihr Kalendarium sieht sie diesmal als einen „fröhlichen Gegensatz“ zu den täglich schlechten Nachrichten. 2017 wird politisch von der Wahl des Bundespräsidenten im Februar sowie durch drei Landtagswahlen und die Bundestagswahl im September dominiert.

15 Jahre ist es am 1. Januar her, dass aus zwei D-Mark nur noch ein Euro wurde. Zwar nagelte Martin Luther seine 95 Thesen erst am 31. Oktober 1517 ans Hauptportal der Schlosskirche zu Wittenburg, doch beginnt das Jahr der 500. Wiederkehr im Januar – allerdings noch ohne die Thesen. Die fast milliardenteure Elbphilharmonie in Hamburg wird am 11. Januar eröffnet, bevor der Wassermann als Taucher verkleidet mit einem Dreizack auf Tauchgang geht und der Schneemann mit Schneebällen und dem Neumond jongliert.

Der erste Auftritt führt den unbekannten Mützenmann am ersten Februar-Wochenende mit Skiern einen Abhang in den März hinunter. Das Schloss Bellevue ist mit rotem Teppich für die Wahl des Bundespräsidenten herausgeputzt worden. Weißer Rauch aus dem Dach des Schlosses soll schon jetzt einen guten Ausgang der Wahl darstellen. Die Skier legt der Mützenmann danach schon wieder ab, geht in den Keller und trifft auf eine bunte Blume, die auf die Anpflanzung im Garten wartet. Der bunte Clownsfisch freut sich schon auf den beginnenden Rosenmontag.

Der Mützenmann begeistert sich Anfang März für den Apres-Ski-Punsch, den der am Boden liegende Schneemann offensichtlich gar nicht gut vertragen hat. Das Glas Rotwein für Vater Günter (10. März) darf übrigens ebenso wenig fehlen, wie die vielen kleinen Fähnchen, die allesamt kleine, private Termine von Julia Jankowsky darstellen. Die Frau unter Schloss Bellevue hat mit sich einen Yoga-Baum gebaut und macht sich noch barfuß im Schnee fit für den Sommer. Ende März wird wieder die Sommerzeit eingeläutet und gleichzeitig wird im Saarland gewählt.

Der April beginnt mit einem Widder-Sprung aus einem Überraschungspaket. Besondere Freude bereitet Julia Jankowsky der 30. Geburtstag der Simpsons – hier mit dem naschenden Bart auf einer Torte. Im spitzfindigen Kalendarium darf der Osterhase eierlegende Hühner vor seinen Karren spannen. Der staunende Stier starrt der Sojus-Kapsel der damaligen UdSSR hinterher, die vor 50 Jahren startete und für den Kosmonauten Wladimir Komarow einen schnellen Tod bedeutete. Für den Pionier steht ein kleines Kreuz auf dem Gipfel des Berges. Ende April gedenkt Julia Jankowsky Thor Heyerdahl, der vor 70 Jahren mit seinem Floß Kon-Tiki aufbrach.

Ein klassischer Maibaum mit einem „Lübecker Hütchen“ eröffnet den Mai. 1957 wurde auf der Hannover Messe die erste elektrische Schreibmaschine vorgestellt. Grund genug für die Schleswig-Holsteiner, am 7. Mai ihren neuen Landtag zu wählen. Das tut Nordrhein-Westfalen am 14. Mai zum Muttertag. „Deshalb geht auch eine alleinerziehende Mutter mit ihrem Kind zur Wahl“, schmunzelt Julia Jankowsky. Die Zwillinge sitzen bei der Diplom-Designerin in einer eigenen Kinderwagen-Kreation. Der Mützenmann als Sternengucker zu Himmelfahrt leitet zur Golden-Gate-Bridge weiter, die an diesem Wochenende ihren 80. Geburtstag feiert. In der Cessna sitzt Matthias Rust, der zwar vor 30 Jahren auf dem Roten Platz in Moskau landen konnte, aber auf der Golden Gate Bridge eben nicht.

Eine plötzliche Häufung von Verkehrszeichen überrascht den Betrachter im Juni. „Bei mir stehen eben nicht die Verkehrsteilnehmer, sondern die Verkehrsschilder im Stau“, lacht Julia Jankowsky und schaut auf den fröhlichen Mützenmann, der sich mit Blick auf den Sommer seiner Socken entledigt. Der Bülker Leuchtturm in Strande läutet den Sommer mit der am 17. Juni beginnenden Kieler Woche ein, die von einem Segler am folgenden Wochenende verabschiedet wird. Eis, Strand und der Krebs bestimmen Anfang Juli bei der Zeichnerin den Sommer. Die Künstlerin Käthe Kollwitz schreibt zu ihrem 150. Geburtstag ihren Namen auf die Tafel einer Staffelei. Am 12. Juli fährt Karl Drais wie vor 200 Jahren bei seiner Erfindung der Laufmaschine, eines Laufrades, durchs Bild. Bier trinkt die Blondine zur Eröffnung der Fußball-EM der Frauen, bevor sich der Löwe am Löwenzahn zu schaffen macht. Die Draisine ist Ende des Monats mit dem Mützenmann in ihrer Vollendung zu sehen.

„Champagner für die Champs“ wird den neuen Frauen-Fußball-Europameisterinnen im August ausgeschenkt. Der Waldkauz als Vogel des Jahres 2017 schaut auf ein verliebtes Paar, das auf einer Kaimauer dem Rotwein zugeneigt ist. Danach folgt eine klassische Jungfrau als Sternzeichen. Die Rose Ende des Monats steht für den 20. Todestag von Lady Diana.

Der Leuchtturm in Brinkamhof bei Bremerhaven eröffnet den September. Eher tiefenentspannt wirkt der Angler, der in einem überfischten Meer ohne Aussicht auf Erfolg angelt. Mehr Unterhaltung hat da der Mützenmann, der sich zur Eröffnung des Oktoberfestes eine fesche bayerische Maid geangelt hat. Den von Blättern erleichterten Bäumen im Herbst (Sternzeichen Waage) folgt zum Monatsende der halbe Apfel, der Anfang Oktober zum Erntedankfest zu einer halben Birne mutiert. Zünftig wird das Oktoberfest am Tag der Deutschen Einheit beendet und im Haus des guten Duftes „4711“ in Köln der Rückblick auf 225 Jahre Firmengeschichte gehalten. Der beginnenden Buchmesse in Frankfurt (11. Oktober) folgt ein Stapel von Gerichtsakten. „Sie zeugen vom Prozess der Doppelagentin Mata Hari, die zu ihrem 100. Todestag geöffnet werden sollten“, regt Julia Jankowsky neugierig an. Ein Elch gerät ins Torkeln: Vor 20 Jahren durchlebte Mercedes Benz beim Elchtest seiner A-Klasse eine Blamage. Für den Reformationstag (31. Oktober) steht der Hammer, mit dem Luther seine 95 Thesen angenagelt hat.

Anfang November zeigt sich das Sternbild des Skorpions am Nachthimmel. Der 100. Todestag des französischen Bildhauers Auguste Rodin ist am 17. November und wird mit seiner Plastik „Der Denker“ gewürdigt. Dem Leuchtturm Böhl in St. Peter-Ording folgt der erfolgreiche Schütze als Jäger mit einem Fisch als Jagdergebnis. Bis „xmas“ im Dezember gefeiert werden kann, müssen vier Kerzen angezündet werden. Julia Jankowsky bedient sich wiederholt des Mützenmannes, der Heiligabend die 4. Kerze zum Brennen bringt. Es bleibt offen, ob es sich bei ihm die ganze Zeit schon um den Weihnachtsmann handelt, der ein vergnügliches Jahr hinter sich hat. Der Steinbock hüpft Silvester über einen Knallfrosch hinaus aus dem alten ins neue Jahr 2018. Wo er landet, das wird am 1. Januar 2018 gezeigt.







von Michael Kuhr

erstellt am 01.Jan.2017 | 16:16 Uhr