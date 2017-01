Drohung gegen Zeugen

Der Überfall auf den Hutzfelder Edeka-Markt am 19. Oktober 2015 zieht weitere Kreise: Nicht nur, dass die beiden 27-jährigen, aus dem Kosovo stammenden Angeklagten Igor T. und Vladimir K. in weitere Raubüberfälle – unter anderem auf weitere Supermärkte des gleichen Unternehmens – verstrickt sein sollen. Vor dem Lübecker Landgericht kam gestern auch zu Tage, dass der Fall Berührungspunkte zu einem Tötungsdelikt in Bargteheide hat. Denn T. soll dazu die Tatwaffe beschafft haben.

Unter Verdacht, im vergangenen Sommer im Drogenrausch seine Freundin mit drei Schüssen getötet zu haben, steht zurzeit Pascal S. – eben derjenige, der den beiden Angeklagten seinen BMW M3 gegeben haben soll, mit dem T. und K. dann angeblich zum Überfall nach Hutzfeld gefahren sind. Um Spuren zu verwischen, behauptete S., dass der Wagen bei einem Einbruch gestohlen worden sei. Die Echtheit des Einbruchs hatten die Ermittler bereits am ersten Verhandlungstag bezweifelt (wir berichteten).

Pikant: Diese Hintergründe hat ein Mitinsasse von S., K. und T. in der JVA Lübeck preisgegeben, der seitdem um sein Leben und das seiner Familie fürchtet. „Egal, wohin Du verlegt wirst, Du bist im Arsch“, hätten S. und T. ihrem Mithäftling ihm gedroht, sofern er aussage, schilderte Clemens G. gestern vor Gericht. An die Informationen sei er gekommen, da sich S. ihm mehrfach offenbart habe. Zudem sei er Zeuge von mehreren Gesprächen von S. und T. gewesen. Dabei sollen die beiden wiederholt über den BMW und den Raub in Hutzfeld gesprochen haben. Der Sportwagen wiederum sei zunächst gar nicht als Gangsterauto geplant gewesen, berichtete G. von den Gesprächen zwischen S. und T. „Der Wagen gefiel ihm nicht, der sollte nach Kroatien“, sagte G. Im Zuge des Versicherungsbetrugs um den fingierten Einbruch habe sich S. dann einen Porsche kaufen wollen.

Doch es kam anders: Die beiden Hutzfeld-Räuber wurden auf dem Weg zum Supermarkt in dem BMW geblitzt. Über das Foto der Radarfalle war die Polizei T. und K. auf die Spur gekommen. Aber saßen die beiden wirklich hinter dem Steuer?

Gestern stellten drei Experten – eine Beamtin des Bundeskriminalamts in Wiesbaden und zwei Humanbiologen – ihre Gutachten vor, in dem sie die Gesichter auf dem Foto mit denen von K. und T. verglichen hatten. Da K. bereits im Vorfeld zugegeben hatte, am Steuer gesessen zu haben, konzentrierte sich der Hauptteil der Präsentation auf den Beifahrer. Intensiv diskutierte Richter Kai Schröder, aber auch die beiden Verteidiger Details der Analysen, bei denen jedes Gesichtsmerkmal unter die Lupe genommen worden war. Am Ende hatte das Gericht drei Meinungen von drei Experten. Diese reichten von „es ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit T.“ über „Es bestehen erhebliche Zweifel, dass T. der Beifahrer ist“ bis hin zu „es deutet darauf hin, dass es T. sein könnte“. Die Verteidigung bestand darauf, festzuhalten, dass es kein eindeutiges Ergebnis gab.

Nach den intensiven Analysen und vor allem den Aussagen des JVA-Insassen steht jedoch fest: Der Prozess wird ausgedehnt. Richter Schröder kündigte gestern nach rund fünf Stunden Verhandlung an, Pascal S. und einen weiteren Kripobeamten zu laden. Weiterverhandelt wird am kommenden Donnerstag um 9.30 Uhr.



von Alexander Steenbeck

erstellt am 18.Jan.2017 | 16:16 Uhr