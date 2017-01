Diskussion um Polit-Veranstaltung

1 von 1 Foto: Emde 1 von 1

Das Dreikönigstreffen der AfD-Ostholstein im Eutiner Brauhaus ist Stadtthema und schlägt in den sozialen Medien auch vier Tage nach der Veranstaltung noch hohe Wellen. Gut 60 Gegendemonstranten hatten sich auf dem Marktplatz verabredet, um sich dafür stark zu machen, „dass wir auch weiterhin in einer Demokratie leben können“, wie eine Eutinerin sagte. Die rund 60 Teilnehmer der AfD-Veranstaltung wurden mit Buh-Rufen und Pfiffen empfangen (wir berichteten).

„Wenn ich das im Ansatz geahnt hätte, hätte ich das natürlich nicht gemacht“, sagt Brauhaus-Chef Marcus Gutzeit gestern auf Nachfrage. Denn neben den Gegendemonstranten auf der Straße haben bis zu 100 Kommentatoren auf der Facebook-Seite des Brauhauses ihrem Unmut und Unverständnis Gegenüber Luft gemacht. Gutzeit hatte da am Montag, ein Tag nach dem Dreikönigstreffen, an die Eutiner und Brauhausfreunde gepostet: „Es ist nicht die Aufgabe von uns Gastronomen Politik zu betreiben, in dem wir unsere Räume für den Einen zur Verfügung stellen und für den Anderen nicht....So lange sie nicht verboten wurden müssen wir davon ausgehen, dass die Partei und das wofür sie steht, nicht verfassungswidrig ist. Es wäre höchst undemokratisch, wenn wir einer zugelassenen, nicht als verfassungswidrig eingestuften Partei unsere Räume versagen.“ Damit wollte Gutzeit Ruhe in die Sache bringen, doch das Gegenteil war der Fall. Er selbst sei erst kurz vor der Veranstaltung auf den Termin aufmerksam geworden, als ihn die Polizei anrief. Die Anmeldung dazu hatte eine Mitarbeiterin angenommen.

Eutins Grüne haben Gutzeit gestern als erste Fraktion ihre Meinung per Brief zukommen lassen, andere wollen den Austausch direkt suchen. „Seine Äußerung, ‚so lange die AfD nicht verboten ist‘, spricht für uns von einer ungeheuerlichen Ignoranz“, sagte die Fraktionsvorsitzende Monika Obieray. Sie haben sich für den Brief entschieden, da er „als Gastgeber der nationalpopulistischen AfD den demokratischen Konsens“ verlassen habe. Dies wiege aus Sicht der Grünen aber schwer, weil er in Eutin nicht nur eine öffentliche Person sei, sondern auch eine besondere Verantwortung für das soziale Miteinander habe. Obieray: „Ein Blick auf die Homepage der AfD Ostholstein reicht aus, um völlig klar zu sehen, dass die AfD nicht auf dem Boden des Grundgesetzes steht. Eine Partei, die mit einer bewusst nationalistisch-völkischen und verletzenden Sprache Hass predigt, die mit haarsträubenden Behauptungen unwahrhaftig und hetzerisch Meinung machen will und gleichzeitig für sich das demokratische Versammlungsrecht in Anspruch nimmt, gehört nicht in das Spektrum der demokratischen Parteienlandschaft.“ Es sei deshalb eine Beleidigung, die Grünen und andere Kommunalpolitiker mit der AfD auf eine Stufe zu stellen. Ihre Konsequenz: „Wir werden da als Fraktion nicht mehr hingehen.“

Wie sehen das die anderen Parteien Eutins? „Der Vergleich der AfD mit uns anderen demokratischen Parteien geht gar nicht“, sagt der SPD-Fraktionsvorsitzende Hans-Georg Westphal. Sollte sich diese Haltung verfestigen und Gutzeit der AfD auch noch ein drittes Mal Raum gewähren, würde Westphal ebenfalls dazu tendieren, das Brauhaus zu meiden. Eine Diskussion aller SPD-Mitglieder ist in der Jahreshauptversammlung geplant, sagte der Ortsvereinsvorsitzende Uwe Tewes (SPD): „Wir müssen uns inhaltlich mit dem Thema AfD auseinandersetzen, damit die Menschen den Unterschied erkennen.“ Äußerungen wie „Ich gehe da nicht mehr hin“ greife zu kurz.

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Matthias Rachfahl sagte auf Nachfrage: „Mit Gutzeits Aussage auf Facebook bin ich nicht zufrieden.“ Aber bevor er sich öffentlich zum Thema äußere, suche er den direkten Kontakt mit Gutzeit. Dies sei bei der Fraktionssitzung Montag nicht möglich gewesen, da da er nicht im Haus war und die CDU sich erst intern darüber verständigen wollte.

„Ich verstehe die Bedenken. Aber deshalb nicht mehr ins Brauhaus zu gehen, halte ich für völligen Quatsch“, sagt Elfi-Jacqueline Meyer (FDP). Auf AfD-Wähler könne man überall treffen. Meyer: „Wir dürfen keine Angst vor der AfD haben, sondern müssen Politbarometer als Spiegelbild der Gesellschaft sehen. Wir sollten uns lieber fragen, wo wir mehr hinhören müssen und wo die Sorgen der Bürger liegen.“ Malte Tech (FWE) macht es noch kürzer: „Das muss eine Demokratie aushalten und das kann sie auch.“

