Die wohl härtste Rallye der Welt

Rein mathematisch steht dem Sieg des Duos Giniel de Villiers aus Südafrika und Dirk von Zitzewitz aus Langenhagen in der Gemeinde Wangels in Ostholstein nichts mehr im Wege. Dirk von Zitzewitz hat die Rallye Dakar 2016 analysiert: „Da haben wir auf den Sieger Stephane Peterhansel auf jedem Kilometer 1,5 Sekunden verloren, durch die Verbesserungen an unserem Toyota Hilux, einige Änderungen im Reglement und unsere gute Vorbereitung sollten wir etwa zwei Drittel des Rückstandes aufgeholt haben. Ich denke, wir sind jetzt ungefähr auf gleicher Höhe.“ So weit die Theorie. Wie es in der Praxis auf den 8823 Kilometern durch Südamerika aussieht, wird sich ab heute zeigen, denn heute fällt in Asuncion in Paraguay der Startschuss für die wohl härteste Rallye der Welt.

Das südafrikanische Toyotateam hat sich bis zum Herbst mehrere Optionen offen gehalten. Eigentlich hatte vor allem Dirk von Zitzewitz einen Buggy als vollkommen neues Auto favorisiert. „Aber dann gab es doch zu viele Unsicherheiten, so haben wir uns entschieden, den Hilux zu nehmen, den wir noch einmal in vielen Details verbessert und seit September ausgiebig getestet haben“, erläutert Dirk von Zitzewitz die Entscheidung. Die wichtigsten Komponenten: „Wir haben bei dem Auto bei der Südafrikameisterschaft die Lenkgeometrie geändert und wir haben die Bremsen verbessert.“

Das Reglement ist nach der Dakar 2016 geändert worden. „Der Benziner hat jetzt einen Millimeter mehr Restriktor“, sagt Dirk von Zitzewitz. So kann der Benzinmotor im Toyota mehr Luft ansaugen, das ist in den hohem Berglagen wichtig. Im gleichen Zug sei der Diesel stärker begrenzt und so in der Leistung reduziert worden.

Der Navigation ist bei der Dakar 2017 härter geworden, Regeln wurden enger gefasst, die Navigation per GPS ist schwieriger. Sprang das GPS bislang 800 Meter vor dem jeweiligen Kontrollpunkt an, so sind es ab heute nur noch 300, die Gefahr, sich zu verfransen ist größer geworden. „Auch die schnellen Peugeots müssen den Weg finden und eventuell Geschwindigkeit herausnehmen“, weiß der Co-Pilot, der Giniel de Villiers den Weg bis Buenos Aires weist. Das Roadbook sei wichtiger geworden, seine Interpretation in der Wüste aber „sauschwierig“, vielleicht ist das ein Vorteil für den erfahrenen Co-Piloten aus Ostholstein.

Giniel de Villiers und Dirk von Zitzewitz sind ein eingespieltes Team, das die Rallye Dakar 2009, seinerzeit im VW Race Touareg, als Sieger beendet hat. Das Toyotateam hat sich für die Dakar noch einmal verstärkt. Der Ägypter Nasser Al Attiyah jagt ebenfalls im Toyota Hilux über die südamerikanischen Pisten. Das ist eine zusätzliche Motivation: „Wenn du Al Attiyah hinter dir lässt, bist du auf jeden Fall auf dem Podium“, hat sich Dirk von Zitzewitz ausgerechnet. Nasser Al Attiyah hat die Dakar 2011 und 2015 gewonnen, er geht ab heute zusammen mit seinem Navigator Matthieu Baumel auf die Jagd nach Bestzeiten. Der Ägypter wurde im vergangenen Jahr im Mini hinter Peterhansel, aber vor de Villiers und von Zitzewitz Zweiter.

„Wir sind gut vorbereitet“, stellt Dirk von Zitzewitz fest, der sich für seine Fitness Silvio Philipsen engagiert hat, der ihn seit Mitte November drei bis fünf Mal die Woche körperlich in Bestform gebracht hat. Wenn der Toyota heute in Asuncion von der Startrampe rollt, ist die Zeit des Wartens vorbei. „Ich glaube, wir haben eine realistische Chance, mit einem Toyota die Dakar 2017 zu gewinnen“, legt sich von Zitzewitz fest. Sein selbstbewusster Blick sagt, dass er damit Giniel de Villiers und sich meint.

von Harald Klipp

erstellt am 01.Jan.2017 | 21:47 Uhr