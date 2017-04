Die Lose sind gezogen: Die 300 Sieger der Glücksei-Osterlotterie

Die Lose sind gezogen: Nach dem Verkauf von 3000 Glückseiern fand unter notarieller Aufsicht die Verlosung von 300 Gewinnen statt. Der Rotary-Club Eutin betont dankbar: Sowohl die zahlreichen Käufer als auch die Preisstifter und die Verkäufer hätten es möglich gemacht, dass die Krebshilfe Ostholstein eine großzügige Hilfe erfahren wird. Die Gewinner können ihre Preise vom kommenden Montag (24. April) an bis zum 5. Mai in der Buchhandlung Hoffmann in der Peterstraße während der Öffnungszeiten abholen. Hauptpreis war übrigens ein klingendes Schmuckei aus purem Gold (Foto unten) mit einem Wert von über tausend Euro. In der unten stehenden Liste stehen Gewinnnummern. In der überwiegend Mehrzahl werden dafür in die Buchhandlung Gutscheine ausgehändigt.

Achtung: Mit den Losen müssen Gutscheine (und einige Sachpreise) in der Buchhandlung Hoffmann abgeholt werden und nicht bei denen in der Liste aufgeführten Ausstellern der Gutscheine.

von Achim Krauskopf

erstellt am 18.Apr.2017 | 18:25 Uhr