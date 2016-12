Die Klangwelt der Oboe

1 von 1 Foto: hfr 1 von 1

„La Oboissima – Eine Reise in die magische Klangwelt der Oboe“ heißt das „Konzert zwischen den Jahren“ heute (29. Dezember) um 16 Uhr im Hotel „Schwanensee“, zu dem die Freunde der Bosauer Sommerkonzerte und der Schwanensee-Wirt einladen. Fanny Kloevkorn (Foto) spielt, am Klavier von Maryna Vasylyeva begleitet, ein Programm mit Werken von Saint-Saëns, Schumann, Britten, Bach und Schubert. Kloevekorn, geboren 1987 in Hamburg, spielt seit dem siebten Lebensjahr Oboe, sie war Vorstudentin der Musikhochschule Lübeck, studierte in Lyon, in Weimar und wieder in Lübeck. Aktuell ist sie im Konzertexamen, das sie 2017 abschließen will. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten. Anmeldungen nimmt Renate Lübcke (Telefon 04527/453) entgegen.

von Achim Krauskopf

erstellt am 28.Dez.2016 | 13:09 Uhr