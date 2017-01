Der schönste Lauf kommt zum Schluss

vergrößern 1 von 5 1 von 5









Für Sandra Somnitz war der sportliche Teil des Jahres 2016 Silvester um kurz nach halb zehn Uhr buchstäblich gelaufen. „Ich verbringe seit 40 Jahren meine Urlaub hier in der Region, der Silvesterlauf ist eine prima Sache, im nächsten Jahr kommen wir mit der ganzen Laufgruppe hierher“, versprach die Northeimerin. Insgesamt nutzten ungefähr 190 Läuferinnen, Läufer und Nordic Walker die letzte Gelegenheit, im Jahr 2016 mit anderen Athleten zu laufen.

Reinhard Honerlage ist seit einigen Jahren bei der Sportvereinigung Pönitz für die Organisation des Laufes verantwortlich, bei dem viele Helferinnen und Helfer hinter den Kulissen wirbeln. Sie stecken die Strecke ab, sorgen für die Sicherheit der Teilnehmer, schreiben Urkunden aus, verteilen die Medaillen und... und... und...

„Wir richten den Silvesterlauf zum 33. Mal aus, das ist eine stolze Zahl“, stellte Honerbach fest. Hartmut Daene ist ein Mann der ersten Stunde. Er war zum 33. Mal dabei und erinnert sich noch genau an den ersten Lauf vor mehr als drei Jahrzehnten: „Da ging es noch in die andere Richtung, am Bahnhof vorbei, durch viele Pfützen hindurch, das weiß ich noch genau.“ Die Route habe vor 33 Jahren über Kesdorf geführt, erinnert sich Peter Callsen, der fast 30 Jahre die organisatorischen Fäden in Händen gehalten hat. Hartmut Daene ist der Lauf am besten in Erinnerung geblieben, bei dem anhaltender Schneefall den Läufern das Leben schwer gemacht hat. „Da war fast hüfthoch Schnee, wir sind deshalb eine Stunde später gestartet. Unser Vereinsvorsitzender Horst Petersen hatte dafür gesorgt, dass ein Trecker zwei Spuren gelegt hat, durch die wir gelaufen sind. Das hat der trecker prima hingelegt, das war ein schöner Lauf – in dem Schnee.“ Das sei bestimmt 15 Jahre her und in Pönitz der extremste Lauf gewesen, erinnert sich der 72-Jährige.

Für Thelse Schilling, aktive Triathletin und beim Polizeisportverein Eutin für die Organisation des Rosenstadt-Triathlons verantwortlich, steht seit über 20 Jahren fest, wie sie den Silvestertag angeht: „Für mich beginnt dieser Tag traditionell mit dem Silvesterlauf.“ Sie hat sich für 2017 vorgenommen, dass sie ihrem Sport treu bleibt, denn: „Ich habe mir erst einen neuen Neoprenanzug bekommen.“

Für die Teilnehmer gab es, wie in jedem Jahr, eine besondere Medaille. Das Motiv hatte der frühere Pönitzer Zahnarzt Eggert Lass gestaltet, der ein Bild der Schwartau in Pönitz gemalt hat. Zur Stärkung gab es ein Heißgetränk und – wie sollte es Silvester anders sein? – einen Berliner.

Während die Athleten darußen im Nebel schwitzten, schrieb Ingrid Honerlage die namen auf die persönlcihen Urkunden. „Das habe ich in meinem Beruf als technische Zeichnerin einmal gelernt“, verrät die Ehefrau des Lauf-Organisators.

Sandra Somnitz ist früher die Mittelstrecke gelaufen, heute ist sie vielseitiger, sie nehme an Volkstriathlonveranstaltungen teil und starte bei Läufen, ihr nächstes größeres Ziel sei der Hannover-Marathon im April, bei dem sie über zehn Kilometer starten wolle. „In Pönitz herrscht eine gemütliche Atmosphäre, alle lauden miteinander, es geht nicht um Zeiten und Platzierungen, das macht richtig Spaß“, sagte Sandra Somnitz, die ihr persönliches Ausdauersportkonto nach mehr als 500 Kilometern für 2016 abgeschlossen hat. Und am Abend? „Da freue ich mich auf die große Silvesterparty in Timmendorfer Strand!“

von Harald Klipp

erstellt am 01.Jan.2017 | 21:37 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen