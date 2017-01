Der Fissauer Dorfvorstand zieht erstmals ein Fazit

vergrößern 1 von 2 Foto: kf 1 von 2

Der Mitte 2015 komplett neu gewählte Dorfvorstand von Fissau hatte Donnerstagabend erstmals zu einer Dorfschaftsversammlung geladen. Bei nur rund 25 Anwesenden mit mäßigem Interesse berichtete das vierköpfige Gremium im Gasthaus „Wittenburg“ über seine Arbeit. Außerdem wurde an den vergeblichen Versuch erinnert, den Kaiser-Wilhelm-Turm wieder als Aussichtsturm in Betrieb zu nehmen.

„Ist das wirklich schon so viele Jahre her?“, fragte sich nicht nur Dorfvorsteherin Elfi-Jaqueline „Jackie“ Meyer: Vor fast zwölf Jahren, 2005 hatte der Architekt Jörg Fleischer aus Krummsee die Initiative ergriffen, den 1893 gebauten und gut 20 Jahre später stillgelegten Aussichtsturm auf dem Kaiser-Wilhelm-Berg wieder begehbar zu machen. Der unter Denkmalschutz stehende Turm wurde von Gestrüpp befreit und der Dorfverein Fissau richtete ein Spendenkonto für eine Sanierung und den Bau einer hölzernen Treppe ein. Aber weiter kam das Projekt nicht: Die Naturschutzbehörde hat, wie Fleischer berichtete, das Fällen von zwei Eichen abgelehnt, die einem freien Blick vom Turm aus im Wege standen. Der Verein zahlte die Spenden zurück, der Turm liegt weiter im Dornröschenschlaf.

Im Gegensatz dazu tut sich in der Grundschule einiges, wie Christian Haase aus dem Dorfvorstand berichtete: In dem einst als Obdachlosen-Unterkunft gebauten Holzhaus auf dem Grundstück erfolge die Betreuung von 35 Schülern außerhalb der Unterrichtszeiten. Weil das Gebäude nicht mehr den Anforderungen entspreche, habe die Stadt beschlossen, die frei gewordene Hausmeisterwohnung umzubauen. Dafür stünden in diesem Jahr im Haushalt gut 100 000 Euro bereit. Mit einem neuen Reetdach und neuen Betreuungsräumen, die auch für den Schulbetrieb genutzt werden könnten, seien wichtige Schritte zur Sicherung des Schulstandortes erfolgt, der auch für den Zuzug von jungen Familien wichtig sei

Manfred Raddatz berichtete über diverse Bauprojekte in dem 1800 Einwohner zählenden Ortsteil der Stadt, an deren Entwicklung der Dorfvorstand beteiligt worden sei, Jackie Meyer zog ein positives Fazit zum Bau der Sohlgleite an der Neumühle, die offensichtlich gut für die Regulierung des Wasserstandes sei: Der Fußweg am Kuhbergsredder sei seitdem nicht mehr überflutet gewesen. Freude bekundete sie auch über das Glasfasernetz, bei der Internetnutzung sei eine „tausendfache Verbesserung“ eingetreten: „Früher wurden wir immer wegen unseres langsamen Internets belächelt, jetzt lächeln wir über andere.“ Klassische Fissauer Dauerthemen – zu viele Tempo-30-Zonen oder zu wenige, zu viele Parkverbote oder zu wenige – rundeten die Sitzung ab.

Bürgermeister Carsten Behnk berichtete, dass die Landesgartenschau zwar ein finanzielles Minus eingefahren habe, sich ihr Erfolg als Werbemaßnahme für die ganze Stadt aber erst in fünf bis sieben Jahren wirklich messen lassen werde. Zum Bürgerentscheid über das Haus des Gastes äußerte Behnk die Hoffnung, dass die Bürgerinitiative einer Terminfestlegung mit der Landtagswahl gutheiße, aber auch ohne diese Zustimmung werde die Verwaltung der Stadtvertretung diesen Termin empfehlen. Ungeachtet des architektonischen Wertes dieses Hauses: Das „Haus des Gastes“ sei schlicht „aus der Zeit gefallen“, bislang habe noch niemand ein tragfähiges Nutzungskonzept dafür vorgelegt.

Mit Blick auf das angekündigte Bürgerbegehren gegen den Fortgang der Stadtsanierung stand Behnk zu seiner Hoffnung, dass dieses Begehren rechtlich nicht zugelassen werde. Alle Maßnahmen seien längst eingeleitet und eigentlich nicht mehr zu stoppen.







von Achim Krauskopf

erstellt am 20.Jan.2017 | 11:55 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen