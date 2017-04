Der erste Malenter Lilienpflanztag startet

Die Zahl der Mitglieder der „Initiative für die Lilienstadt Malente“ wächst weiter. Die Gemeinde unterstützt das Ganze, der Bauhof ist mit im Boot. Und es gibt erste Spenden.

Der erste Malenter Lilienpflanztag findet morgen (22. April) um 14 Uhr am Lenter Platz statt. Alle Malenter, die mitmachen wollen oder auch nur neugierig sind, ruft die Initiative zum Kommen auf. Es gibt einen Tisch zum Verkauf von Pflanzen für zu Hause. Und die Gemeinde hat für einige hundert Euro 120 Lilien gespendet. Der Bauhof pflanzt 50 Exemplare hinter dem Rathaus und 20 am Marktplatz. Und 50 Exemplare bekommt die Initiative für die Steintröge am Lenter Platz. Weitere zehn Exemplare werden von einer privaten Geldspende angeschafft. Außerdem hat die Malenterin Gabriele Behrens für den Lilientag 18 luxuriöse Pflanzen im Wert von 205 Euro gespendet. Sie ist Züchterin von Lilien, hat viele hundert Sorten in ihrem Garten und wird die Initiative mit fachmännischem Rat begleiten.

Und Dr. Hans Hermann Buchwald veranstaltet regelmäßig einen Gärtnertreff, bei dem er bei Bedarf gerne alles über Lilien erklärt. Er gibt zum ersten Pflanztag und zukünftig in seinem Gartencenter 20 Prozent Rabatt auf alle Lilienpflanzen. Die kosten von der einfachen Knolle von einem bis zu fünf Euro.

„Dies ist ein Anfang. Jetzt ist noch die Zeit, für diesen Sommer Lilien zu pflanzen“, so die Initiative. Im Herbst und im nächsten Frühjahr soll es dann weitergehen. „Malente wird blühen - wenn zahlreiche Bürgerinnen und Bürger mitmachen“, hieß es laut Mitteilung.

Am 28. Februar gab es in der Thomsen-Kate das erste Treffen für die Lilienstadt. Die Idee: Malente durch das öffentliche und private Pflanzen von tausenden von Lilien im Laufe der nächsten Jahre zur „Lilienstadt in Norddeutschland" zu machen. Lilien blühen im Sommer, vor allem in Juli und August, wenn die Gäste von den Stränden auch mal eine Abwechslung haben möchten. „Je mehr es gelingt, allüberall in der Gemeinde und den Dörfern Lilien zu pflanzen - umso überwältigender wird der Anblick zur Blütezeit", teilte die „Initiative für die Lilienstadt Malente" mit.









von Achim Krauskopf

erstellt am 20.Apr.2017 | 12:59 Uhr