Dem Reifen ging die Luft aus

Für Dirk von Zitzewitz aus Langenhagen am Bungsberg und seinen Piloten Giniel de Villiers aus Südafrika hat die 39. Rallye Dakar, die seit Montag in Paraguay, Bolivien und Kolumbien läuft, auf den ersten vier Etappen nur wenig Erfreuliches gebracht. Übel erwischte es die beiden im dritten und vierten Rallyeabschnitt, sie fielen im Gesamtklassement zwischenzeitlich auf den elften Platz zurück und arbeiteten sich auf dem Weg nach Tupiza in Bolivien – trotz zweier Reifenschäden, einer Befreiung aus buchstäblich festgefahrener Lage und einer Wegsuche - wieder auf den siebten Rang vor. Insgesamt läuft die Dakar 2017 über knapp 9000 Kilometer. Sie endet am 14. Januar in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires. „Der Tag war für uns extrem ereignisreich“, stellte Dirk von Zitzewitz in Tupiza nach 521 Kilometern fest, von denen 416 Kilometer auf Wertungsprüfungen entfielen. „Gleich im ersten Dünengürtel haben wir uns festgefahren und die ersten sieben Minuten verloren. Anschließend haben wir uns einen Plattfuß eingefangen und einige Minuten nach einem Wegpunkt gesucht. Danach hatten wir wieder einen Platten. Wir mussten den gesamten Tag mit wenig Luftdruck in den Reifen auskommen, denn nach dem Ablassen der Luft vor den Dünen streikte das Luftdrucksystem, um sie wieder zu füllen“, zählt der Navigator die Unwägbarkeiten auf. Für das südafrikanisch-schleswig-holsteinische Team besonders ärgerlich: Der Toyota Hilux sei nahezu perfekt gelaufen, meint von Zitzewitz.

Auf dem dritten Abschnitt am Mittwoch bei unterschiedlichsten Bedingungen von sengender Hitze und 36 Grad im Schatten bis knapp

5 Grad und Regen auf mehr als 4000 Meter Höhe büßten de Villiers/von Zitzewitz entscheidenden Boden ein. Nach der Etappe in großer Höhe verlor das Duo über eine halbe Stunde auf die Führenden. Dabei hatten die Toyotateams Nasser Al-Attiyah/Matthieu Beumel und de Villiers/von Zitzewitz die bis dahin führenden Sébastien Loeb/Daniel Elena aus Frankreich und Monaco im heckgetriebenen Peugeot-Diesel-Buggy kräftig unter Druck gesetzt, zwischenzeitlich sogar die Führung erobert. 30 Kilometer vor dem Etappenziel machte de Villiers und von Zitzewitz eine streikende Benzinpumpe einen dicken Strich durch die Rechnung.

In der Gesamtwertung führen die Franzosen Cyril Despres/David Castera im Peugeot Diesel-Buggy, de Villiers/von Zitzewitz sind mit knapp 44 Minuten Rückstand Siebte. Trotz der Pannenserie ist Dirk von Zitzewitz zuversichtlich: „Uns bleiben weiter ausreichend Chancen, Zeit bis ins Ziel gutzumachen. Das haben wir auch vor!“

von Harald Klipp

erstellt am 06.Jan.2017 | 23:14 Uhr