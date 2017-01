Danuta Stosik spielt ihre Stärken aus

Die Volleyballerinnen des TSV Neustadt sind mit einem Heimspieltag in das Restprogramm der Landesliga gestartet. Gegen den Tabellennachbarn VC Neumünster gelang ein Sieg im Tiebreak mit 3:2(25:16, 18:25, 21:25, 25:20, 15:7), anschließend kassierte der TSV eine 1:3(25:14, 25:22, 14:22, 22:25)-Niederlage gegen den SC Rönnau.

Das Auftaktspiel gegen den VC Neumünster begann souverän mit einem Satzgewinn, gelungene Aktionen zeigte hier Mittelblockerin Annette Lamp. Dann gab es Probleme in Annahme und Abwehr, der VC Neumünster legte eine 2:1-Führung vor. Die Gastgeberinnen konterten im vierten Satz mit 25:20 und setzten sich im Tiebreak mit 15:7 durch. Auffälligste Spielerin war Danuta Stosik, die sowohl als Außenangreiferin kraft- und wirkungsvoll angriff, mit platzierten Angaben punktete und in den letzten beiden Sätzen als Zuspielerin die Angreiferinnen gut in Szene setzte.

Der erste Satz gegen Rönnau ging mit 15:25 verloren. Im zweiten Satz gelang dem TSV nach einem 2:10-Rückstand eine fulminante Aufholjagd, zu der Blockaktionen durch Mittelblockerin Jannine Thode und Angaben von Stellerin Eva Schwan zum 16:13 führten. Smilla Ingwersen gelangen Angriffe über die Diagonalposition, sie und Libera Tina Stosik waren die Felsen in Annahme und Abwehr. Zudem punktete Außenangreiferin Pia Janiak mit ihren Angaben zum Satzgewinn. Den dritten Satz gaben die Neustädterinnen 14:25 ab. Im letzten Satz führte der TSV 22:21, die 14-jährige Vivian Schmidt zeigte als Außenangreiferin einen gelungenen Einstand in der Landesliga. Letztlich fehlte zum Satzgewinn das letzte Quäntchen Glück, so dass Satz und Spiel mit 25:22 und 3:1 an die Rönnauerinnen ging.

von Harald Klipp

erstellt am 17.Jan.2017 | 20:58 Uhr

