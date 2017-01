„Danke an die Unterstützer“: Sterntaler-Aktion brachte 2810 Euro für Krebshilfe Ostholstein

1 von 1 Foto: emde 1 von 1

Sterntaler-Initiatorin Angela Metzler zeigte sich gestern gerührt: „Ich kann gar nicht so oft Danke sagen, wie die Menschen, die uns unterstützt haben, verdient hätten.“ 500 selbstgestaltete Sterne hatte Metzler zusammen mit ihrem Team in gut 17 Verkaufsstellen bei Eutiner Kaufleuten der Innenstadt in der Vorweihnachtszeit platziert – das Stück für fünf Euro, jeder Cent für die Krebshilfe Ostholstein (wir berichteten).

„Schon als ich die Sterne verteilt habe, kauften die Leute, das war Klasse“, sagte Metzler gestern bei der offiziellen Scheck-Übergabe von 2810 Euro, die insgesamt zusammengekommen waren. Neben zwei von Peter Maffay signierten Sternen, die in einer Versteigerung jeweils mehr als 100 Euro das Stück eingebracht hatten, konnte sich Metzler über großzügige Kunden und Geschäfte freuen: „Einige Geschäftsleute rundeten von 50 auf 100 Euro auf oder Kunden gaben mehr. Ich kann nur Danke sagen – an alle Eutiner, an alle, die mitgemacht haben.“ Mit Angela Metzler freute sich die Bürgerstiftung Eutin, die schon jetzt ihre Zusage für eine erneute Aktion zu Weihnachten gab. An Ideen mangelt es Metzler nicht: „Die Sterne zum Stellen kamen so gut an, ich möchte gern dabei bleiben. Den goldenen Stern im Engel aber gern farblich verändern.“

Anne Jekabsons vom Verein zur Hilfe Krebskranker in Ostholstein freute sich über die große Aufmerksamkeit, die der Verein erfuhr: „Wir sind auf Spendengelder angewiesen und helfen mit jedem Cent, den Menschen, die es brauchen. Jetzt ist das Thema noch einmal mehr in der Öffentlichkeit gewesen, was ebenfalls geholfen hat.“ Denn die Menschen, die an Krebs erkranken haben oft so viel mit ihrer Erkrankung selbst zu tun, dass sie sich gar nicht um alle Sachen kümmern können, die wichtig sind. „In den Fällen sind wir da und helfen gerne“, sagt Jekabsons. Immer dienstags und freitags von 9 bis 11 Uhr ist das Vereinsbüro in der onkologischen Tagesklinik besetzt.

von Constanze Emde

erstellt am 18.Jan.2017 | 00:27 Uhr

